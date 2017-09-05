Фанат ЦСКА, ударивший журналиста НТВ: «Первый канал предложил мне на 100 тысяч меньше, чем Шурыгиной»

Фанат ЦСКА Александр Орлов, который 2 августа ударил журналиста телеканала НТВ во время прямого включения, рассказал об изменениях в своей жизни после данного инцидента.

Ранее суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ за удар кулаком по лицу журналиста.

«Почувствовал себя знаменитым на следующий день после того, как все сотрудники полиции начали со мной делать селфи. Они оказались очень хорошими людьми, отнеслись ко мне по-человечески. Ко мне сейчас подходят постоянно, просят сделать селфи. Начиная от узбеков, которые работают в магазинах, и заканчивая операми с Петровки. Никому не отказываю, мне не жалко.

Предлагали сняться в программе «Пусть говорят», приглашали на «Лайф» провести передачу с молодежью. Первый канал предложил мне на 100 тысяч рублей меньше, чем Шурыгиной, то есть 500 тысяч. Пока думаю. Сначала предлагали 100 тысяч, но я ответил, что я не Шурыгина. Потом предложили 500 тысяч, и я задумался.

Конечно, очень сожалею о том поступке. Мне безумно за него стыдно. Надеюсь, Никита Развозжаев принял мои извинения. В дальнейшем, надеюсь, такие ситуации никогда не повторятся», – заявил Орлов в интервью «Царьград ТВ».