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    Фанат ЦСКА, ударивший журналиста НТВ: «Первый канал предложил мне на 100 тысяч меньше, чем Шурыгиной»

    Фанат ЦСКА Александр Орлов, который 2 августа ударил журналиста телеканала НТВ во время прямого включения, рассказал об изменениях в своей жизни после данного инцидента.

    Ранее суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ за удар кулаком по лицу журналиста.

    «Почувствовал себя знаменитым на следующий день после того, как все сотрудники полиции начали со мной делать селфи. Они оказались очень хорошими людьми, отнеслись ко мне по-человечески. Ко мне сейчас подходят постоянно, просят сделать селфи. Начиная от узбеков, которые работают в магазинах, и заканчивая операми с Петровки. Никому не отказываю, мне не жалко.

    Предлагали сняться в программе «Пусть говорят», приглашали на «Лайф» провести передачу с молодежью. Первый канал предложил мне на 100 тысяч рублей меньше, чем Шурыгиной, то есть 500 тысяч. Пока думаю. Сначала предлагали 100 тысяч, но я ответил, что я не Шурыгина. Потом предложили 500 тысяч, и я задумался.

    Конечно, очень сожалею о том поступке. Мне безумно за него стыдно. Надеюсь, Никита Развозжаев принял мои извинения. В дальнейшем, надеюсь, такие ситуации никогда не повторятся», – заявил Орлов в интервью «Царьград ТВ».

    Источник: YouTube

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    05.09.2017 01:56
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    Комментарии75
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    • ...
      Рейтинг: +95

      rasim05 5 сентября 2017, 17:09

      Миллион минимум Саша, на меньше не соглашайся. )

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Волк Тряпошный > rasim05 6 сентября 2017, 14:17

      Два

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 5 сентября 2017, 12:07

      Вывод? Бухаем, ищем где снимают репортаж, нахлабучиваем репортёру, получаем от 100000, в зависимости от стадии опьянения и рейтинговости канала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 5 сентября 2017, 11:43

      Живу в стране дебилов и шлюх :(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Волк Тряпошный > jet andy 6 сентября 2017, 14:18

      А у нас в России нет дебилов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Волк Тряпошный > механик75 6 сентября 2017, 18:24

      Я твой рот eбaл.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 сентября 2017, 11:42

      Сначала шлюхе посветили пять выпусков, теперь тупое быдло будут обсуждать. Молодцы Первый канал, так держать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Волк Тряпошный > BRO_football 6 сентября 2017, 14:18

      Помойка сэр.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак > Волк Тряпошный 7 сентября 2017, 09:49

      ewyhn w45 aw4b

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 сентября 2017, 10:36

      вот это даа.... какие же имбицылы в России, ахаха, ещё и поощряют такое - жесть...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Волк Тряпошный. > TY13R 6 сентября 2017, 16:26

      Это Россия батенька.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак > Волк Тряпошный. 7 сентября 2017, 09:49

      dfy 6ie4

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 сентября 2017, 10:19

      надо так .. ударил человека - сломать руку, Не дошло, ударил еще-отрубить, а не на Тв шоу приглашать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Волк Тряпошный > вместе с ЦСКА 6 сентября 2017, 14:20

      Лучше член сломать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак > Волк Тряпошный 7 сентября 2017, 09:49

      w2ervr23cq5

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 5 сентября 2017, 10:18

      вы че тут обдалбались???? да всем насрать на него, вы реально думаете, что с ним делают селфи менты и мать его дворники-узбеки??? а бомбардиру вообще должно быть стремно такую блевоту выкладывать. что тут футбольного???? то что он фанат ЦСКА??? я фанат ЛОКО, напечатайте статью как я бухал в Тюмени на выходных..... читать противно, нужно развиваться, а не деградировать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак > sergey_86-76 7 сентября 2017, 09:49

      wwqbt6q

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > sergey_86-76 20 сентября 2017, 03:46

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 5 сентября 2017, 10:15

      500 тысяч , кому дать в рожу что бы хоть тыщь 200 предложили. Есть варианты ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > adekvat 5 сентября 2017, 10:20

      напиши дерьмом на машине Губернатора ВОР ... и ты звезда или инвалид

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Волк Тряпошный. > adekvat 6 сентября 2017, 16:27

      Нет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак > Волк Тряпошный. 7 сентября 2017, 09:49

      qw vt vq26

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 5 сентября 2017, 09:54

      Зачем учится, трудится? Нажрался, въехал журналисту в прямом эфире и ты уже обеспеченный человек...
      Теперь берегитесь журналисты, выпустили вы джина из кувшина...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак > Тазит 7 сентября 2017, 09:48

      se4b6y3 aw4t

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2017, 09:53

      капитализм во всей красе)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Волк Тряпошный > Chesn0k 6 сентября 2017, 14:21

      империализм.

      4
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