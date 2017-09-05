«Реал» – лучший клуб 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов

это точно
Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала «Реал» лучшим клубом 2017 года.
Награду сегодня получил вице-президент сливочных Педро Лопес Хименес.
Стоит отметить, что «Реал» во второй раз подряд назван лучшим клубом года по версии ECA.
В 2017 году мадридская команда выиграла чемпионат Испании, а также одержала победу в Лиге чемпионов.
El #RealMadrid, elegido ‘Club Europeo del Año 2017’ por la ECA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 4 сентября 2017 г.
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