«Реал» – лучший клуб 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала «Реал» лучшим клубом 2017 года.

Награду сегодня получил вице-президент сливочных Педро Лопес Хименес.

Стоит отметить, что «Реал» во второй раз подряд назван лучшим клубом года по версии ECA.

В 2017 году мадридская команда выиграла чемпионат Испании, а также одержала победу в Лиге чемпионов.