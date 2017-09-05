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    «Реал» – лучший клуб 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов

    Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала «Реал» лучшим клубом 2017 года.

    Награду сегодня получил вице-президент сливочных Педро Лопес Хименес.

    Стоит отметить, что «Реал» во второй раз подряд назван лучшим клубом года по версии ECA.

    В 2017 году мадридская команда выиграла чемпионат Испании, а также одержала победу в Лиге чемпионов.

    Источник: ФК «Реал»

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    05.09.2017 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 22:14

      это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 сентября 2017, 09:38

      Короли футбола..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 сентября 2017, 08:38

      Неожиданно.Я думал Мордовия будет лучшей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 сентября 2017, 05:57

      Да кто спорит та?! У руля один из бывших лучших футболистов Мира!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 сентября 2017, 04:22

      В настоящее время - полностью заслуженно!
      P.S. Болельщик Барсы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 5 сентября 2017, 02:36

      Что бы кто не говорил - пока Реал лучший - да. И не потому, что ЛЧ 2 года, по игре.

      3
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