Глушаков: «Победы еще придут. И в хоккее, и в футболе»

Давай Денис мы до сих пор верим в вас.Просто засунь себе в жо.. свою жадность и амбиции и все получится.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА (0:5). Красно-белые потерпели в этой встрече поражение от петербуржцев со счетом 0:5.
«Был сегодня на КХЛ. «Спартак» – СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение!
К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе.
Друзья, не забывайте – мы все одной крови!» – сообщил Глушаков.
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