Глушаков: «Победы еще придут. И в хоккее, и в футболе»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА (0:5). Красно-белые потерпели в этой встрече поражение от петербуржцев со счетом 0:5.

«Был сегодня на КХЛ. «Спартак» – СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение!

К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе.

Друзья, не забывайте – мы все одной крови!​» – сообщил Глушаков.