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    Глушаков: «Победы еще придут. И в хоккее, и в футболе»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА (0:5). Красно-белые потерпели в этой встрече поражение от петербуржцев со счетом 0:5.

    «Был сегодня на КХЛ. «Спартак» – СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение!

    К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе.

    Друзья, не забывайте – мы все одной крови!​» – сообщил Глушаков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.09.2017 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 сентября 2017, 07:25

      Давай Денис мы до сих пор верим в вас.Просто засунь себе в жо.. свою жадность и амбиции и все получится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 сентября 2017, 01:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Победы придут. Только приходить они будут довольно редко. Так что всё это пацанские понты

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