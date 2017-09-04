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    У стадиона «Санкт-Петербург» будет сделан демонтаж медиацентра, оценивающийся в 400 миллионов

    У стадиона «Санкт-Петербург», являющимся домашней ареной «Зенита», будет демонтирован медиацентр. Перестройка оценивается в 400 миллионов рублей.

    «Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018.

    Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта», – заявил глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов.

    Напомним, стоимость строительства стадиона «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.

    Источник: РБК

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    04.09.2017 21:01
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 сентября 2017, 13:16

      А нельзя дать хоть миллиончик Твери на стадион, в 2015 на кубок приезжал Зенит было стыдно за стадион

      0
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > спартач-тверь 5 сентября 2017, 23:41

      так дайте у Лукойла куча денег народных.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Hazar1950 5 сентября 2017, 10:48

      На бухло не хватило...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2017, 10:24

      По второму кругу пошли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 сентября 2017, 02:17

      Ну нравится мне ентот мидиа центр, нельзя ли перенести ? За ваши деньги любой каприз, так сказать..

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 5 сентября 2017, 00:15

      Если бы в этой статье уточнили по какой перечне это делаю то недовольных было бы меньше, этот самый медиацентр был построен на площадке куда должно выкатываться футбольное поле для проветривания и получения ультрофиолета и сейчас внутри стадиона поле начинает "задыхаться"

      0
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      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Alex ostrov 5 сентября 2017, 00:20

      Бакланов истреблять не будем хоть из-за протёков?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Alex ostrov 5 сентября 2017, 00:20

      Просто еще не все деньги украли !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Alex ostrov 5 сентября 2017, 10:13

      Интересно почему же они это не предусмотрели?
      Может нужно было въеб@ть проектировщиков? Или они все таки не причем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 5 сентября 2017, 00:14

      Последний дошик доедаю...а они медиа центры за 400 охулионов меняют

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 23:37

      В Питере за 43 лярда новый стадион построили, а в Москве Лужу за 22 чуть обновили. Вот где распил был.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 5 сентября 2017, 00:33

      Во первых Луже 40 лет (баклан-арена столько и не простоит, птицы по гнездам растащат...). И ее не "чуть обновили" а капитально, во вторых она больше чем ваша позор-арена. Ну а в третьих это олимпийский стадион, а не провинциальный туалет )))

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL > ufos73 5 сентября 2017, 03:12

      Туалет -это твоя москва! Не забывай об этом...

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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > TRELL 5 сентября 2017, 15:01

      Я не Москвич )))))))))) Я против пи**в которые пилят страну...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ufos73 5 сентября 2017, 21:44

      а беговые дорожки на твоём олимпийском вокруг стадиона проложили?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 3a zenit 5 сентября 2017, 22:48

      А санитаров те не вызвать? Даже если лужу сделают поляной для игры в городки, он все равно останется олимпийским! Хотя таким толку объяснять ноль ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ufos73 5 сентября 2017, 22:55

      конечно вызови санитаров и объясни им что такое олимпийский стадион...тебя как котёнка в мочу носом тыкнули и ты сразу голимые отмазки лепишь.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 3a zenit 5 сентября 2017, 23:50

      Объясни чем ты меня тыкнул?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ufos73 5 сентября 2017, 23:52

      догадайся сам ты же умный)

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 3a zenit 6 сентября 2017, 00:04

      Ну так вот, олимпийскими стадионами называют те, на которых проводили ОИ... По твоей детской логике, если нет бороды, то значит это баба )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 4 сентября 2017, 22:32

      Боже.. когда же уже перестануть пиз**ть наши народные деньги???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > rLt_Ortriwar 4 сентября 2017, 22:41

      сколько твоих там денег,чек есть?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 3a zenit 5 сентября 2017, 02:11

      Он есть у всех, даже у тебя.Или ты налоги не платишь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > rLt_Ortriwar 5 сентября 2017, 02:14

      Никогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2017, 22:23

      Всё правильно. Нельзя останавливаться на достигнутом. Следующим шагом должна стать станция метро под стадионом с эскалаторами на трибуны

      1
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > APchelov 5 сентября 2017, 02:18

      У нас должен быть лучший стадион !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой 4 сентября 2017, 22:09

      Где там деньги раздают? На крестовском говорите? Я уже еду.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael > Джой 4 сентября 2017, 23:27

      Там vip очередь за деньгами

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > CSKA_Michael 7 сентября 2017, 23:05

      Из депутатов и губернаторов?:)

      0
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