У стадиона «Санкт-Петербург» будет сделан демонтаж медиацентра, оценивающийся в 400 миллионов

У стадиона «Санкт-Петербург», являющимся домашней ареной «Зенита», будет демонтирован медиацентр. Перестройка оценивается в 400 миллионов рублей.

«Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018.

Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта», – заявил глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов.

Напомним, стоимость строительства стадиона «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.