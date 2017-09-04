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    Минприроды России предлагает «Зениту» и «Спартаку» взять под опеку животных, занесенных в красную книгу

    Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что клубы РПФЛ могли бы помочь Минприроды России с сохранением редких видов животных, занесенных в красную книгу. В частности, он отметил, что «Зенит» мог бы взять под опеку манула, а «Спартак» – кречета.

    «У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи, и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.

    Например, редкая кошка – манул. На его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский «Зенит». А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотворителей, – кречет – его бы мог охранять «Спартак», – сказал Донской.

    Источник: Р-Спорт

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    04.09.2017 17:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 5 сентября 2017, 16:21

      Сильно. Первая беда России- -во всей красе!

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 сентября 2017, 12:31

      Африканскую бородатую выхухоль,и под кустового выползня

      0
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй > спартач-тверь 5 сентября 2017, 16:08

      А также нахухоль и похухоль.

      3
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      Рейтинг: +1168

      Argon 5 сентября 2017, 10:20

      У Зенита и так нагрузка по линии минприроды. Они выращивают редкое дерево Дзюб.

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Argon 5 сентября 2017, 12:21

      ну, очень редкое!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 23:27

      На-ке-ра....? Козе баян.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2017, 22:38

      В Зените такое количество опекаемых... Манул мог бы стать хорошей заменой, например, дзюбе. Дзюба давно уже не в красной книге

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 сентября 2017, 20:34

      Насчёт природы.Человек с фамилией Донской ,лучше бы взял рощу в Ростове под охрану.Скоро с...ки совсем вырубят под застройку.Народ митингует,а им пофигу

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 сентября 2017, 19:49

      какое отношение чинуши от кормушки мин.природы имеют к футболу?
      вон полно сырьевых контор с которых они и так имеют, а если мало то к депутатам и медведю

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2017, 18:56

      Зенит пусть охраняет бакланов, а Спартак - свиней.

      8
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      Рейтинг: +665

      Snerg > BRO_football 4 сентября 2017, 21:47

      конечно , свиней))), а то что ты жрать то скотина будешь ))

      2
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 4 сентября 2017, 18:48

      Дело предлагают, будет здорово если они согласятся.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 сентября 2017, 18:44

      а можно мы бакланов будем охранять?У нас и стадион есть специальный для них.

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