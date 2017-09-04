Минприроды России предлагает «Зениту» и «Спартаку» взять под опеку животных, занесенных в красную книгу

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что клубы РПФЛ могли бы помочь Минприроды России с сохранением редких видов животных, занесенных в красную книгу. В частности, он отметил, что «Зенит» мог бы взять под опеку манула, а «Спартак» – кречета.

«У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи, и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.

Например, редкая кошка – манул. На его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский «Зенит». А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотворителей, – кречет – его бы мог охранять «Спартак», – сказал Донской.