Толстиков: «Зенит» проделал огромную селекционную работу, большинство новичков еще себя покажут»

Известный селекционер и бывший президент португальской «Лейрии» Александр Толстиков отметил хорошую работу «Зенита» на трансферном рынке. По его мнению, петербуржцы в будущем смогут заработать не своих летних приобретениях.

«В «Зените» поменялось очень многое: руководство, тренеры, большинство футболистов. Как показывают прошедшие матчи, с большинством новых игроков в клубе не ошиблись. Видно, что была проделана огромная селекционная работа. Я уверен, что многие из приобретений «Зенита» еще будут расти и покажут себя. Вполне возможно, петербуржцы еще и заработают в будущем на своих новичках.

Команда, которая ставит перед собой самые серьезные задачи, должна иметь две обоймы. При этом обе эти обоймы должны быть примерно одинакового уровня. Понятно, что игроки «Зенита», как и любой команды, по ходу сезона могут получить повреждения, желтые и красные карточки, дисквалификации. Поэтому не вижу ничего плохого в большом количестве игроков в составе петербуржцев. При этом в команде есть совершенно разные футболисты: на перспективу, готовые, возрастные – то есть полный боекомплект», – сказал Толстиков.