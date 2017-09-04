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    Будунов – о столкновении с Перхуном: «Никогда не пошел до конца, если бы вратарь был в штрафной»

    Экс-нападающий «Анжи» Будун Будунов признался, что не никогда не пошел бы до конца в моменте с бывшим голкипером ЦСКА Сергеем Перхуном, не выйди вратарь за пределы своей штрафной площади.

    В матче чемпионата России 18 августа 2001 года форвард в столкновении со стражем ворот нанес ему тяжелейшую травму головы, в результате чего Перхун скончался десять дней спустя.

    Сегодня голкиперу исполнилось бы 40 лет.

    – Как часто вспоминаете тот день?

    – Такое вообще не забывается… Вспоминаю, конечно. Бывает, что и напоминают мне про него люди.

    – Что тогда произошло?

    – Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь чтобы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину.

    Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда бы не пошел до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня бы никаких не оставалось – он хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.

    – Столкновение было неизбежно?

    – Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом… Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него – тоже. Так случилось…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2017 16:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2017, 23:44

      И ведь его даже в тюрьму за убийство не посадили!

      -1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 4 сентября 2017, 21:53

      Случай, судьба((. Терпение и здоровье близким Сергея.

      1
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 4 сентября 2017, 21:00

      Хорошо помню тот трагический случай. Все без исключения знакомые переживали этот несчастный случай.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 4 сентября 2017, 20:40

      Афигеть, как ЭТО было давно! !!!

      2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 4 сентября 2017, 20:38

      Я был на этом матче, визуально Будунов жёстко рухнул после столкновения, подумал что травма серьезная, многие так подумали, но все оказалось наоборот, смерть шокировала, дай бог его близким и родным счастья, здоровья,и долголетия

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 сентября 2017, 19:11

      Светлая память Сергею Перхуну! Футбол - очень травматичный вид спорта. К счастью, трагедии бывают не часто. Но и их не избежать. Увы.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 4 сентября 2017, 18:36

      за что боролся,на то и напоролся..(боролся до конца,конец и получился)

      -2
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      Рейтинг: +151

      VITPO 4 сентября 2017, 17:03

      Все могло быть и наоборот.Дело случая.Светлая память Сергею.

      9
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