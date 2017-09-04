Будунов – о столкновении с Перхуном: «Никогда не пошел до конца, если бы вратарь был в штрафной»

Экс-нападающий «Анжи» Будун Будунов признался, что не никогда не пошел бы до конца в моменте с бывшим голкипером ЦСКА Сергеем Перхуном, не выйди вратарь за пределы своей штрафной площади.

В матче чемпионата России 18 августа 2001 года форвард в столкновении со стражем ворот нанес ему тяжелейшую травму головы, в результате чего Перхун скончался десять дней спустя.

Сегодня голкиперу исполнилось бы 40 лет.

– Как часто вспоминаете тот день?

– Такое вообще не забывается… Вспоминаю, конечно. Бывает, что и напоминают мне про него люди.

– Что тогда произошло?

– Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь чтобы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину.

Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда бы не пошел до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня бы никаких не оставалось – он хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.

– Столкновение было неизбежно?

– Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом… Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него – тоже. Так случилось…