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    Карвахаль: «Матчи «Реала» с «Барселоной» не следует превращать в насилие»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что фантам не стоит вести себя неадекватно во время матчей с «Барселоной». По его словам, на поле нет друзей, но за пределами его – все футболисты являются коллегами, о чем не стоит забывать.

    «Экстремисты есть во многих областях. В том числе и в футболе. Они могут быть среди фанатов как у «Реала», так и у «Барселоны».

    Но историческое соперничество между «Реалом» и «Барселоной» никогда не следует превращать в насилие. Безусловно, на поле мы соперники – там нет друзей. Но в итоге мы все коллеги», – приводит слова Карвахаля Bernabeu Digital.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 10:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 4 сентября 2017, 19:39

      именно, можно же мирно покатать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 4 сентября 2017, 13:23

      На ненависти делаются большие деньги! :(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 4 сентября 2017, 10:39

      Все правильно сказал

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