Карвахаль: «Матчи «Реала» с «Барселоной» не следует превращать в насилие»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что фантам не стоит вести себя неадекватно во время матчей с «Барселоной». По его словам, на поле нет друзей, но за пределами его – все футболисты являются коллегами, о чем не стоит забывать.

«Экстремисты есть во многих областях. В том числе и в футболе. Они могут быть среди фанатов как у «Реала», так и у «Барселоны».

Но историческое соперничество между «Реалом» и «Барселоной» никогда не следует превращать в насилие. Безусловно, на поле мы соперники – там нет друзей. Но в итоге мы все коллеги», – приводит слова Карвахаля Bernabeu Digital.