Пеле: «Неймар сделал правильный выбор»

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле одобрил переход соотечественника Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Думаю, что для Неймара переход в «ПСЖ» – это правильный ход, потому что в «Барселоне» у него была конкуренция с Месси. Сейчас же у него появилась хорошая возможность двигаться дальше, потому что теперь он может продемонстрировать все, на что способен», – считает Пеле.

Напомним, что трансфер 25-летнего бразильца обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять лет.