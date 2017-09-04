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    Пеле: «Неймар сделал правильный выбор»

    Бывший футболист сборной Бразилии Пеле одобрил переход соотечественника Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    «Думаю, что для Неймара переход в «ПСЖ» – это правильный ход, потому что в «Барселоне» у него была конкуренция с Месси. Сейчас же у него появилась хорошая возможность двигаться дальше, потому что теперь он может продемонстрировать все, на что способен», – считает Пеле.

    Напомним, что трансфер 25-летнего бразильца обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять лет.

    Источник: Marca

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    04.09.2017 08:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 сентября 2017, 11:05

      Кому что.. Да, теперь он первый парень на деревне. Вот только деревенская масштабов поменьше городка, из которого онмв нее сбежал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 сентября 2017, 09:03

      ну конечно, только конкуренция повышает качество.

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