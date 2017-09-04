Пеле: «Неймар сделал правильный выбор»

Кому что.. Да, теперь он первый парень на деревне. Вот только деревенская масштабов поменьше городка, из которого онмв нее сбежал
Бывший футболист сборной Бразилии Пеле одобрил переход соотечественника Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Думаю, что для Неймара переход в «ПСЖ» – это правильный ход, потому что в «Барселоне» у него была конкуренция с Месси. Сейчас же у него появилась хорошая возможность двигаться дальше, потому что теперь он может продемонстрировать все, на что способен», – считает Пеле.
Напомним, что трансфер 25-летнего бразильца обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять лет.