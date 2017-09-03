Дембеле, за 105 миллионов ставший игроком «Барселоны», в 2016 году отказался переходить в каталонский клуб

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле заявил, что в 2016 году отверг предложение каталонского клуба.

Напомним, 20-летний француз стал игроком сине-гранатовых этим летом. Сумма трансфера – 105 миллионов евро, отступные – 400 миллионов.

«Конечно, тогда было слишком рано. Я хотел учиться, чтобы играть в Лиге чемпионов и регулярно выступать за большую команду на протяжении целого сезона.

К счастью, «Барселона» вернулась к моей кандидатуре во второй раз. На этот раз я не мог отказать», – сказал Дембеле.