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    Дембеле, за 105 миллионов ставший игроком «Барселоны», в 2016 году отказался переходить в каталонский клуб

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле заявил, что в 2016 году отверг предложение каталонского клуба.

    Напомним, 20-летний француз стал игроком сине-гранатовых этим летом. Сумма трансфера – 105 миллионов евро, отступные – 400 миллионов.

    «Конечно, тогда было слишком рано. Я хотел учиться, чтобы играть в Лиге чемпионов и регулярно выступать за большую команду на протяжении целого сезона.

    К счастью, «Барселона» вернулась к моей кандидатуре во второй раз. На этот раз я не мог отказать», – сказал Дембеле.

    Источник: Skysports

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    03.09.2017 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 4 сентября 2017, 01:15

      они уже сами не знают чего они хочут

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