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    Бубнов: «Сегодняшний «Локомотив» способен конкурировать с «Зенитом» за первое место»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» по итогам нынешнего сезона способен стать чемпионом России.

    На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

    – «Локомотив» и «Краснодар» – главные изначальные конкуренты «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в борьбе за Лигу чемпионов. Оцените их усиление.

    – «Локомотив» был далек от статуса главного поставщика новостей рынка, но при этом нигде не промахнулся. Эдер, Рыбус и Кверквелия – это отличное точечное усиление именно там, где и было нужно. Железнодорожникам удалось найти форварда с европейским опытом. В сочетании с соотечественником-креативщиком Фернандешем Эдер доставит неприятности соперникам.

    Тем более не за горами выздоровление Ари. Рыбусь – игрок сборной Польши, отлично адаптированный к Премьер-лиге, Кверквелия действует в центре обороны так, будто уже несколько лет выступает за «Локомотив». Сегодня такому «Локомотиву» по силам конкурировать за первое место с «Зенитом», что команда Семина собственно и делает.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.09.2017 19:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 сентября 2017, 14:35

      Твои слова, да Богу в уши.....А если реально- то не сможет Локо весь турнир пройти на одном дыхании. Реально в пятерке остаться...Что касается Эдера, то как говорится поживем-увидим. Квепквелия и Рыбус это да это хорошие приобретения...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 сентября 2017, 02:25

      Согласен с Бубновым, если Локомотив будет продолжать в том же духе, то можно и потрепать нервы Зениту. Все таки уже прошло 8 туров, и у Локо было три сложнейших матча против сильных команд, в которых нет проигрыша.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 сентября 2017, 21:59

      Ага, особенно в матче с Тосно Локомотив был хорош

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > BRO_football 4 сентября 2017, 13:01

      Мне больше понравилась игра против ЦСКА :))

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 сентября 2017, 21:44

      Я конечно очень хочу чтобы ЛОКО стал чемпионом , но все таки надо реально смотреть на вещи !

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 сентября 2017, 21:39

      Рыбус ,Кверквелия,Едер это не чемпионское усиление и задача у Локо быть в пятерке, которую озвучил президент клуба Геркус.Откуда и где Бубнов увидел чемпионскую игру ,"пока паровоз бежит вперед,но скоро остановка"

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 3 сентября 2017, 19:43

      Оооооооооооо да, это точно... , посмотрим какое место займут после ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 сентября 2017, 19:05

      Спал что-ли..?

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > AGE_13 3 сентября 2017, 19:40

      да нее ЦСКА И Спартак пока не ахти ,хотя игр ещё много .А Ростов и Локо пока не плохо смотрятся

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > AGE_13 3 сентября 2017, 20:46

      Зенит не станет чемпионом, игры нет фарт Кокорина уже закончился и все пшик Манчини как тренер пустышка

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > AGE_13 4 сентября 2017, 07:49

      с чего взял что зеня без поражений пройдет Спартак и ЦСКА могут вообще без лч остаться

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > AGE_13 4 сентября 2017, 07:50

      а локо как Спартак в прошлом году может статьчемпионом нежданно)))

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