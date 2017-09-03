Бубнов: «Сегодняшний «Локомотив» способен конкурировать с «Зенитом» за первое место»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» по итогам нынешнего сезона способен стать чемпионом России.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

– «Локомотив» и «Краснодар» – главные изначальные конкуренты «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в борьбе за Лигу чемпионов. Оцените их усиление.

– «Локомотив» был далек от статуса главного поставщика новостей рынка, но при этом нигде не промахнулся. Эдер, Рыбус и Кверквелия – это отличное точечное усиление именно там, где и было нужно. Железнодорожникам удалось найти форварда с европейским опытом. В сочетании с соотечественником-креативщиком Фернандешем Эдер доставит неприятности соперникам.

Тем более не за горами выздоровление Ари. Рыбусь – игрок сборной Польши, отлично адаптированный к Премьер-лиге, Кверквелия действует в центре обороны так, будто уже несколько лет выступает за «Локомотив». Сегодня такому «Локомотиву» по силам конкурировать за первое место с «Зенитом», что команда Семина собственно и делает.