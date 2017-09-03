Два футболиста «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Несколько игроков «Манчестер Юнайтед», имена которых не сообщаются, попали под подозрение в уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что в общей сложности подозреваются более 200 футболистов, выступающих в АПЛ. В данный момент проводится расследование.

Предполагается, что футболисты прибегали к помощи компаний, чтобы скрыть доходы от имиджевых прав и уменьшить выплаты.