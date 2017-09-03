Два футболиста «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Как только можно подозревать две роты игрунцов АПЛ в уклонении от налогов...)) Для них футбол на первом месте....
Прекратите чернит английскую лигу, а то от горя с футбола переключусь на гимнастику и биатлон (по сезону)....))))
Несколько игроков «Манчестер Юнайтед», имена которых не сообщаются, попали под подозрение в уклонении от уплаты налогов.
Сообщается, что в общей сложности подозреваются более 200 футболистов, выступающих в АПЛ. В данный момент проводится расследование.
Предполагается, что футболисты прибегали к помощи компаний, чтобы скрыть доходы от имиджевых прав и уменьшить выплаты.