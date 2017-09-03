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    Два футболиста «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

    Несколько игроков «Манчестер Юнайтед», имена которых не сообщаются, попали под подозрение в уклонении от уплаты налогов.

    Сообщается, что в общей сложности подозреваются более 200 футболистов, выступающих в АПЛ. В данный момент проводится расследование.

    Предполагается, что футболисты прибегали к помощи компаний, чтобы скрыть доходы от имиджевых прав и уменьшить выплаты.

    Источник: Daily Mail

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    03.09.2017 15:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 16:10

      Как только можно подозревать две роты игрунцов АПЛ в уклонении от налогов...)) Для них футбол на первом месте....
      Прекратите чернит английскую лигу, а то от горя с футбола переключусь на гимнастику и биатлон (по сезону)....))))

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