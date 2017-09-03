Источник: «Реалу» предлагали подписать Санчеса

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес мог продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, агент футболиста в летнее трансферное окно предлагал «Реалу» подписать чилийца. Однако мадридский клуб отказался от такого варианта. При этом не исключается, что «Реал» следующим летом может попытаться заполучить Санчеса, но уже в статусе свободного агента.

Санчес отказывается продлить контракт с «Арсеналом», который истекает в 2018 году. Одним из главных претендентов на футболиста этим летом считался «Манчестер Сити».