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    Источник: «Реалу» предлагали подписать Санчеса

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес мог продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, агент футболиста в летнее трансферное окно предлагал «Реалу» подписать чилийца. Однако мадридский клуб отказался от такого варианта. При этом не исключается, что «Реал» следующим летом может попытаться заполучить Санчеса, но уже в статусе свободного агента.

    Санчес отказывается продлить контракт с «Арсеналом», который истекает в 2018 году. Одним из главных претендентов на футболиста этим летом считался «Манчестер Сити».

    Источник: Express.co.uk

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    03.09.2017 08:15
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