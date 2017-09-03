Пети: «Кто-то должен сказать игрокам «Арсенала», чтобы они перестали вести себя как дети»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал игроков команды. По мнению ветерана, футболисты не осознают, за какой именитый клуб они выступают.

«Почему игроку нужно мотивация, когда он играет в одном из самых больших клубов мира, на одном из лучших стадионов? Некоторые из них, похоже, не знают, что значит носить футболку «Арсенала».

Игроки получают хорошие деньги, выступая за такой клуб. Тем не менее, так мало кто из них выглядит счастливым и мотивированным. Как это может быть?

Кто-то должен сесть и сказать им, чтобы они не действовали как дети. Им следует гордиться, что играют за «Арсенал», – заявил Пети.

«Канониры» после трех матчей в чемпионате Англии занимают в турнирной таблице первенства 16-е место.