Товарищеский матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» победителя не выявили

Составы. Старт.
МЮ: Ван Нистелрой, Ван дер Сар, Сильвестр, Даблин, Йонсен, Браун, Блумквист, Поборский, Пак Чжи Сун, Йорк, Саа.
Барса: Хесус, Абидаль, Дею, Эдмилсон, Беллетти, Серхи Бархуан, Давидс, Мендьета, Симау Саброза, Гойкоэчеа, Клюйверт.
Запас.
МЮ: Ван дер Гау, Ирвин, Бирдсмор, Торнли, Джорджич, Коул, Уэббер.
Барса: Гузман, Алоизио, Морено, Матье, Хара, Луис Гарсия.
Завершился товарищеский благотворительный матч между легендами английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Команды разошлись миром, забив друг другу по два мяча.
Все вырученные от проведения поединка средства пойдут на нужды благотворительности. Добавим, что встреча проходила на «Олд Траффорд».
Товарищеский матч
Легенды «Манчестер Юнайтед» – легенды «Барселоны» – 2:2
Голы: ван Нистелрой, Уэббер – Гарсия, Мендьета.