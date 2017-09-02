Товарищеский матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» победителя не выявили

Завершился товарищеский благотворительный матч между легендами английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Команды разошлись миром, забив друг другу по два мяча.

Все вырученные от проведения поединка средства пойдут на нужды благотворительности. Добавим, что встреча проходила на «Олд Траффорд».

Товарищеский матч

Легенды «Манчестер Юнайтед» – легенды «Барселоны» – 2:2

Голы: ван Нистелрой, Уэббер – Гарсия, Мендьета.