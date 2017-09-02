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    Товарищеский матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» победителя не выявили

    Завершился товарищеский благотворительный матч между легендами английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Команды разошлись миром, забив друг другу по два мяча.

    Все вырученные от проведения поединка средства пойдут на нужды благотворительности. Добавим, что встреча проходила на «Олд Траффорд».

    Товарищеский матч

    Легенды «Манчестер Юнайтед» – легенды «Барселоны» – 2:2

    Голы: ван Нистелрой, Уэббер – Гарсия, Мендьета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 19:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 23:18

      Составы. Старт.
      МЮ: Ван Нистелрой, Ван дер Сар, Сильвестр, Даблин, Йонсен, Браун, Блумквист, Поборский, Пак Чжи Сун, Йорк, Саа.

      Барса: Хесус, Абидаль, Дею, Эдмилсон, Беллетти, Серхи Бархуан, Давидс, Мендьета, Симау Саброза, Гойкоэчеа, Клюйверт.


      Запас.


      МЮ: Ван дер Гау, Ирвин, Бирдсмор, Торнли, Джорджич, Коул, Уэббер.

      Барса: Гузман, Алоизио, Морено, Матье, Хара, Луис Гарсия.

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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 22:44

      Луис Гарсия скорее легенда Ливерпуля. В Барсе он мало играл, хотя мне нравился там.
      Мендьета тоже с натяжкой легендой Барсы назвать можно. Всё же в Каталонии он не раскрылся.
      Странно всё.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 сентября 2017, 22:41

      Хотя бы составы)

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 сентября 2017, 19:54

      Интересно было-бы посмотреть, или хотя бы составы полностью.

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Victor.Vings 2 сентября 2017, 20:19

      На ютубе!

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      Рейтинг: +312

      Zly > vanchope34 2 сентября 2017, 21:17

      что смотреть на ютубе, если я зашел почитать новость здесь...камень в огород выпустившему новость

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