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    Представитель Абрамовича отказался отвечать на вопрос о возможной покупке ЦСКА сыном олигарха

    Официальный представитель Романа Абрамовича Джон Манн не стал отвечать на вопрос по поводу возможного приобретения ЦСКА сыном бизнесмена Аркадием.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Аркадий Абрамович может купить армейский клуб.

    Манн, в свою очередь, порекомендовал спросить об этом непосредственно сына российского олигарха и владельца красно-синих Евгения Гинера.

    Напомним, ЦСКА принадлежит Гинеру с 2001 года. Абрамович-старший с 2003 года владеет «Челси».

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2017 18:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 3 сентября 2017, 13:13

      Хорошо быть девочкой в розовом пальто, можно и не в розовом но уже не то!

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 3 сентября 2017, 13:11

      Интересно а хомячёк сына алигарха кого хочет купить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 3 сентября 2017, 08:42

      Игрушка для Аркашки! Никакой пользы для ЦСКА от этого не будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 3 сентября 2017, 07:52

      Гинер продаст клуб и через год купит его назад дешевле...классика от Гинера :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 2 сентября 2017, 22:21

      Хоть какая то польза будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Obi Wan 2 сентября 2017, 22:47

      если он душой к клубу то польза,а если просто поиграть в комерса...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 сентября 2017, 20:11

      " Двадцать семь российских миллиардеров увеличили свое совокупное состояние с начала года на $17 млрд"(Эхо Москвы)
      -Так почему бы не купить сынку игрушку...

      4
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      Рейтинг: +21

      6orda4ok 2 сентября 2017, 19:48

      а он не высосит из клуба бабосик и не отправит в пфл и не свалит потом??

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 6orda4ok 2 сентября 2017, 20:12

      Куда свалит? Он и так в Англии живёт)))

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 2 сентября 2017, 19:39

      "Купила мама коника..."

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 19:11

      Тогда сын отца обскакать захочет!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 сентября 2017, 19:10

      Только бы на пользу клубу пошло!

      1
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