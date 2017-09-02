Представитель Абрамовича отказался отвечать на вопрос о возможной покупке ЦСКА сыном олигарха

Официальный представитель Романа Абрамовича Джон Манн не стал отвечать на вопрос по поводу возможного приобретения ЦСКА сыном бизнесмена Аркадием.

Ранее в СМИ появилась информация, что Аркадий Абрамович может купить армейский клуб.

Манн, в свою очередь, порекомендовал спросить об этом непосредственно сына российского олигарха и владельца красно-синих Евгения Гинера.

Напомним, ЦСКА принадлежит Гинеру с 2001 года. Абрамович-старший с 2003 года владеет «Челси».