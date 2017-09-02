Мбаппе: «ПСЖ» – это идеальный клуб для меня, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал причины своего перехода в парижский клуб, которому он отдал предпочтение перед «Реалом», также претендовавшим на француза.

«Я очень рад, что присоединился к столь большому клубу. Это идеальный проект для меня, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться. Я буду выступать рядом с отличными футболистами, которые выиграли все во Франции, а некоторые и за ее пределами.

Мне есть много чему поучиться и что показать. Несколько недель назад я выбрал «ПСЖ». Это был лучший проект для моего совершенствования. Здесь я буду играть, а не сидеть на лавке. Это был главный критерий моего перехода», – сказал Мбаппе.