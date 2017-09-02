Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбаппе: «ПСЖ» – это идеальный клуб для меня, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться»

    Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал причины своего перехода в парижский клуб, которому он отдал предпочтение перед «Реалом», также претендовавшим на француза.

    «Я очень рад, что присоединился к столь большому клубу. Это идеальный проект для меня, чтобы продолжать совершенствоваться и учиться. Я буду выступать рядом с отличными футболистами, которые выиграли все во Франции, а некоторые и за ее пределами.

    Мне есть много чему поучиться и что показать. Несколько недель назад я выбрал «ПСЖ». Это был лучший проект для моего совершенствования. Здесь я буду играть, а не сидеть на лавке. Это был главный критерий моего перехода», – сказал Мбаппе.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 2 сентября 2017, 19:08

      Может вовсе испугался не заиграть в другой лиге...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11