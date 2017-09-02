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    Моуринью: «На сегодняшнем футбольном рынке я буду стоить на один фунт больше, чем Неймар»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что считает скучным прошедшее трансферное окно.

    «Возможно, это связано с тем, что мы держались подальше от всего этого, так как укомплектовали свой состав заранее. Поэтому, я откинулся на спинку стула, расслабился и наблюдал, как в четверг другие клубы нервничали и паниковали.

    Сколько, по моему мнению, я буду стоить на сегодняшнем футбольном рынке? На один фунт стерлингов больше, чем Неймар», – сказал Моуринью.

    Напомним, этим летом бразильский нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    02.09.2017 14:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 2 сентября 2017, 18:03

      Моур красава!!!

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 сентября 2017, 17:59

      Человек очень любящий себя в футболе ,ему всегда кажется что он дороже всех на рынке футбола.Бывают судьи "продажные", впечатление продажный и Жозе за +1 фунт

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 2 сентября 2017, 17:05

      На один фунт стерлингов больше, чем БУТСЫ Неймара», – сказал Моуринью.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 сентября 2017, 16:41

      будь у меня клуб и огромные возможности формировать состав, он был бы последнем тренером в мире, о котором бы я подумал ) честно )

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 16:18

      Повеселил.Но он прав цифры за трансферы уже вызывают нервный смех.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 2 сентября 2017, 15:40

      Красава)), и пофиг что на этом сайте пишут клоуны), думающие, что их мнение что то значит)

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > BeB. 2 сентября 2017, 20:50

      я же знал что найдеться хоть один клоун который ответит))) .. недоросль болеющая за реал)), иди глорик отдохни) , мне так же плевать на твое мнение как и мауру!

      PS первый признак школьника какой? кричать иди делай уроки взрослому человеку ! сам себя подставляешь , а потом удивляешься почему ты такой клоун)

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > BeB. 3 сентября 2017, 11:59

      да уж позврослей тебя)) , и по умней). кроме матов смотрю у тебя больше извилина ни на что не работает)

      -2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 сентября 2017, 15:08

      Одно и то же.Бла бла шоу.Столько денег в трансферы впулил,что твоя зарплата должна составлять один фунт.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 14:48

      Скучны твои слова Жоэе ... Приелись !

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