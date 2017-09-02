Моуринью: «На сегодняшнем футбольном рынке я буду стоить на один фунт больше, чем Неймар»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что считает скучным прошедшее трансферное окно.

«Возможно, это связано с тем, что мы держались подальше от всего этого, так как укомплектовали свой состав заранее. Поэтому, я откинулся на спинку стула, расслабился и наблюдал, как в четверг другие клубы нервничали и паниковали.

Сколько, по моему мнению, я буду стоить на сегодняшнем футбольном рынке? На один фунт стерлингов больше, чем Неймар», – сказал Моуринью.

Напомним, этим летом бразильский нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.