Экс-гендиректор «Динамо»: «До перехода в «Спартак» у Зобнина была очень маленькая зарплата по меркам РФПЛ – 250 тысяч»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, что в контракте экс-полузащитника бело-голубых Романа Зобнина, перешедшего в «Спартак» прошлым летом, были прописаны небольшие отступные. По его словам, зарплата у нынешнего футболиста сборной России также была совсем невысокой.

Напомним, красно-белые заплатили за Зобнина 3 миллиона евро.

– Рома пришел в команду в 19 лет и вплоть до продажи играл в «Динамо» на «детском» контракте, его зарплата была по меркам РФПЛ очень невысокой.

– Знаю – 250 тысяч рублей. Он сам мне это говорил.

– Да. И, соответственно, очень невысокие отступные. Плохо то, что никто в «Динамо» не позаботился о том, чтобы удержать футболиста, несмотря на эти отступные. С этими тремя миллионами клуб упустил нынешнего игрока сборной, к которому очень тепло относится Станислав Черчесов, а «Спартак», укрепившись им, стал чемпионом. С другой стороны, три миллиона – это были хорошие деньги для вылетевшего из Премьер-лиги клуба. Тем более, что «входная» стоимость за Зобнина по сравнению с этим была смешной и составляла сотни тысяч рублей.

Я имел прямое отношение к его переходу из академии Коноплева в «Динамо». Решение Рома принимал очень тяжело: были опасения перед новым городом, новыми условиями жизни и отношениями. Пришлось много общаться и с ним самим, и с его мамой. После первой тренировки с дублем «Динамо», где его, просто чтобы освоиться, поставили центральным защитником, в панике звонил и просил забрать оттуда... А потом, очень неуверенно чувствуя себя поначалу в Москве, проделал фантастическую работу. Молодец, немногим такое доступно.