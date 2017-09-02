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    Экс-гендиректор «Динамо»: «До перехода в «Спартак» у Зобнина была очень маленькая зарплата по меркам РФПЛ – 250 тысяч»

    Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, что в контракте экс-полузащитника бело-голубых Романа Зобнина, перешедшего в «Спартак» прошлым летом, были прописаны небольшие отступные. По его словам, зарплата у нынешнего футболиста сборной России также была совсем невысокой.

    Напомним, красно-белые заплатили за Зобнина 3 миллиона евро.

    – Рома пришел в команду в 19 лет и вплоть до продажи играл в «Динамо» на «детском» контракте, его зарплата была по меркам РФПЛ очень невысокой.

    – Знаю – 250 тысяч рублей. Он сам мне это говорил.

    – Да. И, соответственно, очень невысокие отступные. Плохо то, что никто в «Динамо» не позаботился о том, чтобы удержать футболиста, несмотря на эти отступные. С этими тремя миллионами клуб упустил нынешнего игрока сборной, к которому очень тепло относится Станислав Черчесов, а «Спартак», укрепившись им, стал чемпионом. С другой стороны, три миллиона – это были хорошие деньги для вылетевшего из Премьер-лиги клуба. Тем более, что «входная» стоимость за Зобнина по сравнению с этим была смешной и составляла сотни тысяч рублей.

    Я имел прямое отношение к его переходу из академии Коноплева в «Динамо». Решение Рома принимал очень тяжело: были опасения перед новым городом, новыми условиями жизни и отношениями. Пришлось много общаться и с ним самим, и с его мамой. После первой тренировки с дублем «Динамо», где его, просто чтобы освоиться, поставили центральным защитником, в панике звонил и просил забрать оттуда... А потом, очень неуверенно чувствуя себя поначалу в Москве, проделал фантастическую работу. Молодец, немногим такое доступно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2017 14:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2017, 16:56

      и это действительно маленькая, а вот в евро тогда ничего депутаты и всякие никому не нужные чиновники именно и в валюте получают

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 сентября 2017, 16:50

      Да,смотришь на это и просто офигиваешь,куда катится мир....Х.й который тупо бегает и пинает мяч получает такие деньги!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 15:45

      Когда читаешь такие новости хочется взять автомат.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Gullit 76 2 сентября 2017, 16:54

      а вы что с другой планеты Зобнин хоть бегает и играет, а вот Погребняк который год ни хрена не делает, а пару лямов получает да таких у нас половина

      0
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Garrincha58 2 сентября 2017, 17:34

      Я вообще не про Зобнина.Я в более широком смысле(и про Неймара с Коутиньо)и про того же Погре и др скамеечников и не только.

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 2 сентября 2017, 15:11

      Мне бы такую маленькую зарплату.. Эх((

      6
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 сентября 2017, 15:11

      Всем обычным гражданам-работягам такую маленькую зарплату.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2017, 14:51

      Большая половина игроков РФПЛ не заслуживает даже этой

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 14:46

      Динамо получило сиюминутную прибыль , а стратегически проиграло в 50 раз больше ! Бизнес по-русски !

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2017, 14:43

      Вот и кусайте локти теперь.

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 сентября 2017, 14:42

      Очень маленькая ппц,как на эти деньги прожить то а?

      5
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