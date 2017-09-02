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    Мостовой: «У «Зенита» денег очень много, и они могут купить кого угодно»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен, что в случае попадания «Зенита» в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые позволят себе серьезные траты на укрепление состава следующим летом.

    Напомним, в закрывшееся вчера трансферное окно петербуржцы потратили около 80 миллионов евро.

    «Какой именно толчок получает «Зенит» сейчас? В прошлом году команда потратила много, и при этом везде с треском повылетала. Поэтому какова задача на этот год? Выиграть чемпионат России, и как можно удачнее выступить в Лиге Европы. Потому что когда покупаются такие футболисты, задачи нужно ставить максимальные. А если на следующий год команда попадет в Лигу чемпионов, она, наверняка и тут будет ставить максимальные цели.

    У «Зенита» денег очень много, и они могут купить кого угодно. Если команда выступит в этом году удачно, я уверен на все 100 процентов – в следующем году будут и еще трансферы», – сказал Мостовой.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.09.2017 12:57
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 3 сентября 2017, 00:12

      Почему все считают чьи-то деньги и мало говорят о качестве игры?

      2
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      Рейтинг: +1282

      Джой 2 сентября 2017, 20:47

      Не думаю что в следующем сезоне будет очередная закупка.
      Такая встряска команды происходит примерно раз в 3-4 года.
      Сейчас же наоборот есть время,чтобы понять удачными ли были нынешние закупки или же все напрасно.
      Думаю,что 2 аргентинца так и не раскроются.Мое мнение это Дриусси и Ригони.
      А трансферов больше не будет не только потому что возможно нарушение ФФП,но и Зенит не выступает 2ой год в Лиге чемпионов,все таки в Лиге Европы таких денег как там не заработать.

      2
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Джой 3 сентября 2017, 11:33

      За последние 4 года Зенит потратил на трансферах 250 лямов! 250 Карл!

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > SapogSpb 3 сентября 2017, 20:57

      Не переживай ты так, это всего лишь статистика )))

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 2 сентября 2017, 19:13

      ну купили и купили,сорят баблом- их дело,больше всего веселят глорики которые себя к покупкам приписывают,уважать команду кроме как в питере никогда не будут,бомжи-они и в газовом золотом мешке бомжи

      -2
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      Рейтинг: +1282

      Джой > Каратель 2 сентября 2017, 20:55

      Ты думаешь хрюшек за пределами москвы уважают,что ж, хочу тебя расстроить.

      5
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Джой 3 сентября 2017, 04:09

      твоё заблуждение можно списать,на необразованность и юность прыщавую и ничего не поделать,поколение нынче такое,вон и друг-глорик твой,тоже недалеко ушёл.и получается как в басне крылова "кукушка хвалит соловья,за то что хвалит он кукушку"

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 2 сентября 2017, 18:22

      Люди которые твердят за народные деньги,вы сначала отучитесь на экономиста,знайти основу футбольного менеджмента и его особенности,в конце то концов законы,нормы и правила существования футбольного клуба прочитайте,только языком малоть научились,с таким же успехом я могу говорить,Локо на билетах людей обманывает и тратит на футболистов,Спартак Бензин в тридорого продаёт что ба ещё одного негра купить,Краснодар продукты не качественные в тридорого продает и так людей обманывает,короче можно по каждой команде так пройтись,очнитесь!!!детский лепет несёте!!!

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:14

      Только не кто угодно к ним поедет!

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 2 сентября 2017, 18:11

      Ну пусть играет в другом чемпионате. Смысл его нахождения в РПФЛ? Выигрывать купленные матчи? Фэйр плэй?

      -2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 17:45

      Шо и Лёву Месю то же...?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 2 сентября 2017, 16:59

      А ты их считал, деньги Зенита? Очень много развелось любителей покопаться в чужих карманах.

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer > mamba9090909 2 сентября 2017, 17:04

      не куй эти карманы набивать за счёт повышения платежей за газ и транжирить..."народное достояние" сцуко..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > neofizer 2 сентября 2017, 17:21

      Любитель рекламных фантиков?))) Ты своё "народное достояние" пристегни булавкой к яйцам и спи спокойно. Никто его у тебя не унесёт и не растранжирит.

      6
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      Рейтинг: +364

      neofizer > mamba9090909 2 сентября 2017, 17:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты такой совет своим гадпромовским зёмикам-жердяям дай.

      -4
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > neofizer 2 сентября 2017, 19:48

      возьми квитанцию по квартплате и сравни сколько стоит газ и все остальное. а сколько стоит проезд в общественном транспорте и электричке? может задумаешься кто тебя обирает

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 сентября 2017, 16:59

      за счёт народного бабла..

      -3
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > neofizer 2 сентября 2017, 17:00

      А что это такое, "народное бабло"?

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer > mamba9090909 2 сентября 2017, 17:20

      платежи за газ...себе минусов понаставь,дитё что ли?!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > neofizer 2 сентября 2017, 17:28

      Я плачу за тот газ, который для меня разведали и доставили к моей конфорке. Не такая уж большая плата (60р.в мес.) за такие труды. А ты можешь вообще не платить. Купи лицензию на разведку, проведи изыскания, поставь буровую, очистную, насосную, проложи трубы, оплати аренду за землю............... и пользуйся СВОИМ газом. А пока это делают за тебя другие, им надо заплатить. Кстати, за бензин, за билеты на транспорте.......... ты, я уверен, платишь гораздо больше, но печёнка у тебя болит только от Зенита.))

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > neofizer 2 сентября 2017, 17:31

      плюсы минусы, это для них как уровень писькомерства, я вообще их адблоком забил давно в графе "заблокировать элемент" и нет проблем

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      Рейтинг: +364

      neofizer > mamba9090909 2 сентября 2017, 17:32

      каждый при своём)))на юге куб газа счас 5,57..не такая уж и малая плата..

      -3
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      Рейтинг: +364

      neofizer > карасевщина 2 сентября 2017, 17:48

      как вариант..но если чел адекватный можно и подискутировать..

      0
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > neofizer 2 сентября 2017, 21:21

      У меня куб 5,96, вдвоём, по счётчику, не экономя, расходуем около 10 кубов. Округляя платим 60 руб. в месяц. За свет, телефон, воду...... в разы больше получается. Однако все упирают в цену за газ. Видимо остальное им отпускается бесплатно.

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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > vit1903 3 сентября 2017, 10:04

      Тепло, горячая вода, электричество (если от ТЭЦ, а не от ГЭС), это всё да. Но количество газа, затрачиваемое на ТЭЦ, в перерасчёте на то население, которое обслуживает эта ТЭЦ, это капля, по сравнению с газом, который ты жжёшь в конфорке. Ведь весь упор в этих спорах идёт на то, что все эти расходы идут в карман Газпрома, а значит Зенита. Но в самом деле Газпром поставляет газ городу, на пример, по цене, на данный момент, 4,6 руб. за куб. А остальное накручивают комунальщики. Но все шишки, от неадекватов, валятся на Газпром.

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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > vit1903 3 сентября 2017, 12:55

      Если котельная работает на газу, то дым из трубы не идёт. Если вам не нравится, что ваши котельные работают на газу, то потребуйте, чтобы перешли на уголь или мазут. Правда платить вы тогда будете ГОРАЗДО больше, чем за газ. Мой совет, не дискутируй на ту тему, в которой ты полный ноль.

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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > vit1903 3 сентября 2017, 14:20

      Судя по твоей лексике, ты проработал 20 лет дворником, а по твоим умственным способностям, из дворников тебя тоже выгнали. Иди нюхай серу, которая валит чёрным дымом из твоей котельной.

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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > vit1903 3 сентября 2017, 15:52

      Вопрос в начале стоял о газе для населения, о "народном бабле" шёл спор, а не промышленном использовании. Кстати, серу, которой ты нанюхался в своей котельной, в нормальных котельных не сжигают. Её извлекают из газа, как ценный продукт для химической промышленности. Это так, к слову, чтобы ты кроме своей метлы, ещё что то знал. Будь здоров и прощай.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 16:53

      Кого такого купил Зенит7 Трех Халков и четырех Витселей? Нет, он купил молодежь, талантливую, перспективную, с прицелом. Этого менеджерам мясокомбината не понять. У них кого ни купи - все мясо, мясо, мясо!

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