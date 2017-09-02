Мостовой: «У «Зенита» денег очень много, и они могут купить кого угодно»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен, что в случае попадания «Зенита» в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые позволят себе серьезные траты на укрепление состава следующим летом.

Напомним, в закрывшееся вчера трансферное окно петербуржцы потратили около 80 миллионов евро.

«Какой именно толчок получает «Зенит» сейчас? В прошлом году команда потратила много, и при этом везде с треском повылетала. Поэтому какова задача на этот год? Выиграть чемпионат России, и как можно удачнее выступить в Лиге Европы. Потому что когда покупаются такие футболисты, задачи нужно ставить максимальные. А если на следующий год команда попадет в Лигу чемпионов, она, наверняка и тут будет ставить максимальные цели.

У «Зенита» денег очень много, и они могут купить кого угодно. Если команда выступит в этом году удачно, я уверен на все 100 процентов – в следующем году будут и еще трансферы», – сказал Мостовой.