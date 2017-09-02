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    Бубнов не верит в успех ЦСКА в Лиге чемпионов

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне. По мнению Бубнова, армейцы не смогут выйти в плей-офф группового этапа Лиги чемпионов, а в чемпионате России поборются за место в тройке сильнейших.

    «На мой взгляд, в Лиге чемпионов вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, чем третье место в группе. Да и в чемпионате, судя по последним матчам, без ярко выраженного бомбардира армейцам придется трудно.

    ЦСКА не первый год испытывает финансовые трудности, которые прежде успешно решал в России за счет опыта и сыгранности коллектива. Но теперь основа обновляется, в команде много возрастных игроков, на ключевых позициях отсутствует должная конкуренция и равноценные замены. Потеря пары игроков по причине травм, дисквалификаций, других внешних факторов чревата значительным снижением качества игры. Армейцам придется наигрывать молодежь, и в этом смысле их перспективы туманны. Думаю, место в тройке Премьер-лиги стало бы для них хорошим итоговым результатом», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.09.2017 09:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 сентября 2017, 06:11

      Любому клубу РФПЛ 3 место в группе максимум... Уровень футбола пока очень низкий.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 2 сентября 2017, 21:22

      На эту стадию ещё втащат старики в обороне и полузащите, но форварда надо было покупать.... Как проходить если некому забивать....одно дело в рпл справляться тем что есть... Другое дело ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 2 сентября 2017, 19:15

      А я не верю, что говорит Бубнов. Я верю в команду победит она какие то матчи в ЛЧ или нет я с командой буду до конца!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 18:00

      А мне ЦСКА понравился больше с Янг чем Зенит с Утрехтом.Уже Головин ведёт игру.Группа вполне проходимая,даже в таком составе.Вот дальше,да беда.Хотя кто знает вдруг молодые заиграют втрое сильнее?Мечта.

      2
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      Рейтинг: +2564

      атеист 2 сентября 2017, 15:13

      Бубнова - в пекло...!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 11:59

      Так Буба по жизни скептик (не путать с цинником) . А быть скептиком - беспроигрышный вариант !

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 сентября 2017, 11:25

      если бы от одной нашей веры все зависело

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 сентября 2017, 10:59

      Да у нас по ходу оба клуба вылетят из лч,максимум в ле попадут

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 2 сентября 2017, 10:18

      И что он "экспертного" сказал...?! Об этом в последние три года все говорят, и все всё знают...

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 2 сентября 2017, 10:09

      Все по делу. К сожалению......

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