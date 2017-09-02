Бубнов не верит в успех ЦСКА в Лиге чемпионов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне. По мнению Бубнова, армейцы не смогут выйти в плей-офф группового этапа Лиги чемпионов, а в чемпионате России поборются за место в тройке сильнейших.

«На мой взгляд, в Лиге чемпионов вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, чем третье место в группе. Да и в чемпионате, судя по последним матчам, без ярко выраженного бомбардира армейцам придется трудно.

ЦСКА не первый год испытывает финансовые трудности, которые прежде успешно решал в России за счет опыта и сыгранности коллектива. Но теперь основа обновляется, в команде много возрастных игроков, на ключевых позициях отсутствует должная конкуренция и равноценные замены. Потеря пары игроков по причине травм, дисквалификаций, других внешних факторов чревата значительным снижением качества игры. Армейцам придется наигрывать молодежь, и в этом смысле их перспективы туманны. Думаю, место в тройке Премьер-лиги стало бы для них хорошим итоговым результатом», – заявил Бубнов.