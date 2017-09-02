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    Мутко надеется, что Дзюба вернется в основной состав «Зенита»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба будет получать регулярную игровую практику в «Зените».

    На старте сезона 29-летний форвард пять раз появлялся на поле в футболке сине-бело-голубых, но не сумел отметиться результативными действиями.

    «Это игрок серьезный, амбициозный. Я надеюсь, что он конкурентную борьбу определенную сможет выиграть в клубе.

    Если клуб, конечно, его не видел в составе, то должна была быть проведена определенная работа. Артем в клубе, значит, «Зенит» на него рассчитывает. Хочется пожелать ему удачи», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2017 08:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 2 сентября 2017, 16:50

      Так и будет сидеть.... Я думаю, Дзюба сам не захотел никуда уходить, даже в аренду. А что, пойграл бы за Локо например, игровой тонус почувствовал, и для сборной хорошо. А так, конкуренцию у аргентинцев и товарища своего Кокорина, не выйграет! Жаль.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 сентября 2017, 11:36

      Дзюба выходил на поле без огонька в глазах. Минимум движения на поле. Ни какой цепкости. То ли дело Кокорин! Прямо преобразился! А Дзюбиньо сдулся

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 2 сентября 2017, 10:17

      Основным запасным будет))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:34

      Щас потренеруется в перерыве, и вернется.

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 2 сентября 2017, 08:58

      Впереди матчи ЛЕ и КР. У Артема будут шансы. Да и Кокоре нужно будет дать "перекурить".

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 2 сентября 2017, 08:37

      Сам виноват.

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      Рейтинг: +168

      DQ1 2 сентября 2017, 08:24

      Ох это врятли

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