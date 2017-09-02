Мутко надеется, что Дзюба вернется в основной состав «Зенита»

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба будет получать регулярную игровую практику в «Зените».

На старте сезона 29-летний форвард пять раз появлялся на поле в футболке сине-бело-голубых, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Это игрок серьезный, амбициозный. Я надеюсь, что он конкурентную борьбу определенную сможет выиграть в клубе.

Если клуб, конечно, его не видел в составе, то должна была быть проведена определенная работа. Артем в клубе, значит, «Зенит» на него рассчитывает. Хочется пожелать ему удачи», – сказал Мутко.