Вдова Яшина назвала сильнейшего вратаря в России

Валентина Яшина, вдова легендарного голкипера сборной СССР Льва Яшина, назвала лучшего вратаря России на данный момент. По ее мнению, среди всех остальных выделятся голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

– Из современных российских голкиперов кого выделяете?

– Обожаю Акинфеева. Мы немножко знакомы. Хороший парень и замечательный вратарь. Сильнее в России нет никого! Честно говоря, не понимаю, почему в какой-то момент на него ополчились журналисты и болельщики. Заклевали почти как Леву в 1962-м после чемпионата мира в Чили. Не должно быть огульного критиканства. Спортсмены – люди ранимые, а уж вратари – особенно. Поласковее с ними нужно. Бережнее. От ошибок ведь никто не застрахован. Сколько лет Акинфееву?

– 31.

– О, еще играть и играть! Лева в 41 завершил карьеру. Для вратарей возраст не помеха. Наоборот, чем старше, тем лучше. Больше опыта, хладнокровия, стабильности.