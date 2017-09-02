Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вдова Яшина назвала сильнейшего вратаря в России

    Валентина Яшина, вдова легендарного голкипера сборной СССР Льва Яшина, назвала лучшего вратаря России на данный момент. По ее мнению, среди всех остальных выделятся голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

    – Из современных российских голкиперов кого выделяете?

    – Обожаю Акинфеева. Мы немножко знакомы. Хороший парень и замечательный вратарь. Сильнее в России нет никого! Честно говоря, не понимаю, почему в какой-то момент на него ополчились журналисты и болельщики. Заклевали почти как Леву в 1962-м после чемпионата мира в Чили. Не должно быть огульного критиканства. Спортсмены – люди ранимые, а уж вратари – особенно. Поласковее с ними нужно. Бережнее. От ошибок ведь никто не застрахован. Сколько лет Акинфееву?

    – 31.

    – О, еще играть и играть! Лева в 41 завершил карьеру. Для вратарей возраст не помеха. Наоборот, чем старше, тем лучше. Больше опыта, хладнокровия, стабильности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 3 сентября 2017, 13:13

      баба она и есть баба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 сентября 2017, 15:40

      - слова правильные!, но на текущий момент лучший - Лунёв!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 сентября 2017, 13:55

      Супруга Льва Яшина(Господи,она ещё жива!),лучшего вратаря Динамо, высказала своё предпочтение..Да мы все должны быть счастливы,что она с нами.. А Игорь..? Когда нибудь и его супруга выскажет своё мнение..И оно может быть за любого вратаря(ФНЛ тоже..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Smialles 2 сентября 2017, 11:28

      Браво! Верно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 сентября 2017, 10:57

      Для Акинфеева эти слова намного важнее,чем неадекватные нападки "болельщиков"!Они дадут гораздо больше положительных эмоций!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      FERZZ 2 сентября 2017, 09:44

      Спасибо за поддержку Игоря, а то и правда чуть ошибся готовы в дерьмо с головой окунуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бабский выбор..., Коняфяшка-очаровашка.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > prezent2017 2 сентября 2017, 13:48

      А ты(ЧМО) не бабский выбор? Ведь твоя мать не мужик...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 2 сентября 2017, 09:27

      и это на долго..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 2 сентября 2017, 09:25

      Женщина, а футбол понимает получше многих наших "доморощенных" экспертов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 2 сентября 2017, 08:48

      Здоровья прекрасной женщине

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11