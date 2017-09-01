Фурсенко: «85 миллионов на трансферы? «Зенит» потратил существенно меньше»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги летней трансферной кампании. Фурсенко подчеркнул, что остался доволен работой петербургской команды этим летом. По его словам, сине-бело-голубые сэкономили около 40 миллионов евро.

– Мы не занимали никаких средств, поэтому все прошло на высоком уровне с точки зрения финансового менеджмента. Вся команда отработала эффективно – и спортивный директор Константин Сарсания, и заместитель спортивного директора Оресте Чинквини, и финансовые службы, и вспомогательные.

Задача была решена экономически эффективно, в связи с тем, что мы отдали дорогих игроков, а взяли молодых, зарплатная ведомость уменьшилась на 15%. 14 футболистов покинули команду – это или трансферы, или аренды, или они не переподписали контракты. Если сложить контрактные суммы, не считая выкупов, мы сэкономили около 40 миллионов евро.

– «Зенит» потратил на трансферы 85 миллионов евро?

– Не могу вам точно сказать, потому что практически во всех контрактах у нас существует по три платежа – платеж при покупке, следующий через год, и последний еще через год. Но это не та сумма, которую вы назвали. Она существенно меньше.