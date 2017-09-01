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    Фурсенко: «85 миллионов на трансферы? «Зенит» потратил существенно меньше»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги летней трансферной кампании. Фурсенко подчеркнул, что остался доволен работой петербургской команды этим летом. По его словам, сине-бело-голубые сэкономили около 40 миллионов евро.

    – Мы не занимали никаких средств, поэтому все прошло на высоком уровне с точки зрения финансового менеджмента. Вся команда отработала эффективно – и спортивный директор Константин Сарсания, и заместитель спортивного директора Оресте Чинквини, и финансовые службы, и вспомогательные.

    Задача была решена экономически эффективно, в связи с тем, что мы отдали дорогих игроков, а взяли молодых, зарплатная ведомость уменьшилась на 15%. 14 футболистов покинули команду – это или трансферы, или аренды, или они не переподписали контракты. Если сложить контрактные суммы, не считая выкупов, мы сэкономили около 40 миллионов евро.

    – «Зенит» потратил на трансферы 85 миллионов евро?

    – Не могу вам точно сказать, потому что практически во всех контрактах у нас существует по три платежа – платеж при покупке, следующий через год, и последний еще через год. Но это не та сумма, которую вы назвали. Она существенно меньше.

    Источник: ТАСС

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    01.09.2017 17:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 2 сентября 2017, 12:58

      Трансферная кампания Зенита действительно впечатлила, было видно, что хотят сделать новую команду, денег вложили в три-четыре раза больше, чем остальные клубы лиги вместе взятые. Что получится - время покажет.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > СШГЭС 2 сентября 2017, 13:04

      Если другие клубы не усилились, вины Зенита нет, шерифа не волнуют проблемы негров.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 сентября 2017, 12:43

      Лишь бы в ФФП уложились и победы пошли, а правду вы никогда не скажете.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 сентября 2017, 12:27

      Отчеты ты в УЕФА подавай, а болельщикам подавай игру и результаты.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 сентября 2017, 12:07

      84 999 999

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 1 сентября 2017, 22:27

      Экономика и спорт не всегда совместимая вещь. Неизвестно еще как переживут нашу слякотную зиму петушки из заморских теплых стран. Если , например, год окажется удачным и вновь в феврале ударят наши традиционные морозцы-23-27 градусов, не знаю даже как их согревать. То что купили молодежь это хорошо с одной стороны. Но с другой . Когда приехал Халк,сразу почувствовалась разница и менталитета и класса . ,Как говорил Спалетти, Я покажу вам Халка- что можно добавить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > raritet 2 сентября 2017, 12:31

      Игрока, уровня Халка и Витселя, среди новичков нет. Взяли как чужую рассаду весной, взойдет - хорошо, будет урожай, не взойдет - новую купим в следующий год.

      8
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      Рейтинг: +272

      Inks > raritet 4 сентября 2017, 12:03

      ну, под крышей будет не -27 а +12

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 сентября 2017, 20:23

      У них своя математика.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 1 сентября 2017, 19:38

      Дзюба чао

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что для бомжей существенно меньше? пару лярдов?

      -4
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      Рейтинг: +8021

      nik55 1 сентября 2017, 17:54

      мы сэкономили около 40 миллионов евро------чьи они Газпрома или Зенита ?????

      1
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > nik55 1 сентября 2017, 19:20

      Это почти одно тоже. Акции АО Зенит принадлежат дочерней компании Газпрома, которая в свою очередь на 100% Газпромовская.

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > nik55 1 сентября 2017, 19:30

      Конечно Зенита, поскольку покупает и продает не Газпром, а клуб.

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      Рейтинг: +365

      Бардюр > nik55 1 сентября 2017, 19:31

      По поводу экономии, лукавит Сергей Саныч. Это значит, что не купили то что планировали, или купили, но со скидкой. А как известно, что с дисконтом продаётся один неходовой товар. В случае с Зеней есть ещё третий вариант - забрать бесплатно у Ростова))

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