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    ЦСКА поздравил всех школьников и студентов с Днем знаний, опубликовав детские фотографии игроков армейцев

    Сегодня в России отмечается День знаний. Футбольный клуб ЦСКА в честь этого праздника опубликовал детские фотографии игроков команды.

    «Поздравляем с Днем знаний всех школьников и студентов!» – говорится в сообщении армейцев.

    На фото изображены молодые Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Бибрас Натхо и Федор Чалов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.09.2017 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 сентября 2017, 17:04

      А мог бы поздравить с трансферами. (Да, я ближайшие полгода буду вспоминать эту сверхуспешную трансферную кампанию)

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