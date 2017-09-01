ЦСКА поздравил всех школьников и студентов с Днем знаний, опубликовав детские фотографии игроков армейцев

Сегодня в России отмечается День знаний. Футбольный клуб ЦСКА в честь этого праздника опубликовал детские фотографии игроков команды.

«Поздравляем с Днем знаний всех школьников и студентов!» – говорится в сообщении армейцев.

На фото изображены молодые Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Бибрас Натхо и Федор Чалов.