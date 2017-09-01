Зобнин готов вернуться в общую группу «Спартака» через полтора месяца

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем восстановлении после травмы. Россиянин дал понять, что может вернуться в строй уже через полтора месяца.

Напомним, что Зобнин получил разрыв крестообразных связок колена в июне этого года, после чего перенес операцию.

– Вы недавно летали в Рим. С чем это связано?

– Там был осмотр и тесты. Меня доктор смотрел. Измеряли силу, бег. Врач сказал, что все хорошо, чтобы я продолжал так же заниматься. Кстати, Тимофеева проводил. Он как раз летел на операцию, а я двадцать третьего августа был там на осмотре. Мы встретились в Италии.

– Когда вы можете вернуться в общую группу?

– Точно не смогу сказать. Возможно, через месяц-полтора.

– Как проходит ваше восстановление? Все по плану?

– Да. Колено, слава богу, меня не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума. Пошла уже завершающая стадия моего восстановления, но все зависит от колена. Если при нагрузках оно будет опухать и не будет давать максимально выкладываться на тренировках, то речи не идет о том, буду ли я играть или нет.

– Сейчас оно не опухает при нагрузках?

– Нет. Пока все хорошо. Каждый день контролирую этот момент. Вообще после тренировок оно должно опухать, потому что сейчас я уже начал прыгать через барьеры. Меня об этом предупредили. Но пока ничего не опухает.