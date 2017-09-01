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    Зобнин готов вернуться в общую группу «Спартака» через полтора месяца

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем восстановлении после травмы. Россиянин дал понять, что может вернуться в строй уже через полтора месяца.

    Напомним, что Зобнин получил разрыв крестообразных связок колена в июне этого года, после чего перенес операцию.

    – Вы недавно летали в Рим. С чем это связано?

    – Там был осмотр и тесты. Меня доктор смотрел. Измеряли силу, бег. Врач сказал, что все хорошо, чтобы я продолжал так же заниматься. Кстати, Тимофеева проводил. Он как раз летел на операцию, а я двадцать третьего августа был там на осмотре. Мы встретились в Италии.

    – Когда вы можете вернуться в общую группу?

    – Точно не смогу сказать. Возможно, через месяц-полтора.

    – Как проходит ваше восстановление? Все по плану?

    – Да. Колено, слава богу, меня не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума. Пошла уже завершающая стадия моего восстановления, но все зависит от колена. Если при нагрузках оно будет опухать и не будет давать максимально выкладываться на тренировках, то речи не идет о том, буду ли я играть или нет.

    – Сейчас оно не опухает при нагрузках?

    – Нет. Пока все хорошо. Каждый день контролирую этот момент. Вообще после тренировок оно должно опухать, потому что сейчас я уже начал прыгать через барьеры. Меня об этом предупредили. Но пока ничего не опухает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2017 13:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 сентября 2017, 19:49

      Пусть наши положительные пожелания помогут тебе хорошо восстановиться!Тебя явно не хватает

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 1 сентября 2017, 18:40

      главное полностью восстановись. ты нам нужен здоровый!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2017, 18:22

      Удачного восстановления Роман!

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 сентября 2017, 16:04

      Давай Ромка, ждём, а то без тебя как-то всё расклеилось...

      6
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 1 сентября 2017, 14:42

      Я не думаю что его прям вот через месяц - полтора кто то к игре допустит. Скорее уже в следующем году. Просто потому что ну его нафиг. Рецидив никому не нужен.

      2
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 1 сентября 2017, 14:13

      Главное чтобы Каррера не ушёл до этого времени

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 14:12

      Вернется в состав после зимнего перерыва . Чего тут гадать !

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 сентября 2017, 14:10

      То есть в середине октября планирует вернуться? Как то рановато. До этого писали, что только в следующем году вернется в строй.

      1
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      Рейтинг: +309

      MrSmit > oyabun 1 сентября 2017, 14:44

      Полноценно, в старт вернётся в следующем году...так и есть.

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