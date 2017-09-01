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    Геркус: «Переговоры с Дзюбой шли, но, увы, не получилось»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. При этом Геркус отметил, что в московском клубе остались довольны летней трансферной кампанией.

    «Дело не в запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось. Причины мы не будем раскрывать. Желаем ему удачи!

    Мы довольны, как прошло трансферное окно. Всегда не удается все, что планируешь. Но команду мы все равно укрепили. Сейчас у нас сбалансированный состав, готовый к выполнению задач, поставленных перед началом сезона», – сказал Геркус.

    Источник: Р-Спорт

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    01.09.2017 13:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      Palev0 1 сентября 2017, 22:21

      Не забрали и слава Богу, я верю что бревно сможет прорости и дать плоды. Главное чтобы дали возможность ему играть.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 1 сентября 2017, 15:40

      Повезло Локо..

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 сентября 2017, 15:23

      Увы, не получилось - это нам в Питере говорить нужно. А локомотив пусть радуется, что не взял этого нулевОго бездаря.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 сентября 2017, 15:06

      Скорее всего хотели подписать на год со всякими плюсами и з/п предложили не по одёжке, а по уму. А, зачем Дзюбе отрабатывать бабло, если и в глубоком запасе в Зените не плохо. Денежки то идут без всяких там проволочек. На футбол он уже давно положил - тунеядец.

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 1 сентября 2017, 14:24

      на поезд опоздал

      1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 1 сентября 2017, 13:10

      Более чем уверен, что Дзюба затребовал неимоверную зарплату несмотря на достаточно низкий уровень профмастерства.. в общем, пока не отменят лимит, у Российской дружины НИКОГДА не будет боеспособного коллектива))

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > VVS1985 1 сентября 2017, 20:12

      Паровозники хотели получить Дзюбу на халяву, т.е. з/п в.полном объеме ложилась бы на Зенит. Смысл?

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > ilichkadr 1 сентября 2017, 21:13

      смысл был бы в том, чтобы дать этому бревну практику)

      -1
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