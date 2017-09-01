Геркус: «Переговоры с Дзюбой шли, но, увы, не получилось»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. При этом Геркус отметил, что в московском клубе остались довольны летней трансферной кампанией.

«Дело не в запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось. Причины мы не будем раскрывать. Желаем ему удачи!

Мы довольны, как прошло трансферное окно. Всегда не удается все, что планируешь. Но команду мы все равно укрепили. Сейчас у нас сбалансированный состав, готовый к выполнению задач, поставленных перед началом сезона», – сказал Геркус.