Азар оценил свой трансфер в 300 миллионов

Елки-палки, сейчас какой-то Мбаппе уже 180 млн стоит! У Асенсио в новом контракте отступные в размере 500 млн. Коутиньо за 160 млн не продали - мало типа. Барса купила Дембеле за 110 + 50 млн бонусами.
В таких извращенных реалиях Азар и может потянуть на 300 млн. Гипотетически, конечно. Его ж никто не покупает за эту цену, бельгиец просто рассуждает. Отчего нет-то?
Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что трансферная стоимость зависит от многих факторов, в том числе и от клуба, за который футболист выступает.
«Я не могу сказать точно, сколько бы я стоил. Возможно, 300 миллионов евро? Все зависит от рынка. Трансферная стоимость зависит от многих факторов, в том числе от твоего контракта. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до этого.
Что касается Неймара, то у этого бразильца большой потенциал, он на год младше меня и играл в «Барселоне». Я никогда не задумывался о переходе в каталонский клуб, пока его не покинул Неймар. Но мне нравится в «Челси». Я начинаю свой шестой сезон здесь и получаю удовольствие.
Слова Криштиану Роналду? Он назвал меня одним из своих преемников? Это лишь говорит о том, что он хорошо разбирается в футболе», – сказал Азар.
Напомним, что Неймар установил рекорд этим летом, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.