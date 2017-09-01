Азар оценил свой трансфер в 300 миллионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что трансферная стоимость зависит от многих факторов, в том числе и от клуба, за который футболист выступает.

«Я не могу сказать точно, сколько бы я стоил. Возможно, 300 миллионов евро? Все зависит от рынка. Трансферная стоимость зависит от многих факторов, в том числе от твоего контракта. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до этого.

Что касается Неймара, то у этого бразильца большой потенциал, он на год младше меня и играл в «Барселоне». Я никогда не задумывался о переходе в каталонский клуб, пока его не покинул Неймар. Но мне нравится в «Челси». Я начинаю свой шестой сезон здесь и получаю удовольствие.

Слова Криштиану Роналду? Он назвал меня одним из своих преемников? Это лишь говорит о том, что он хорошо разбирается в футболе», – сказал Азар.

Напомним, что Неймар установил рекорд этим летом, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.