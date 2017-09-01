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    Азар оценил свой трансфер в 300 миллионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что трансферная стоимость зависит от многих факторов, в том числе и от клуба, за который футболист выступает.

    «Я не могу сказать точно, сколько бы я стоил. Возможно, 300 миллионов евро? Все зависит от рынка. Трансферная стоимость зависит от многих факторов, в том числе от твоего контракта. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до этого.

    Что касается Неймара, то у этого бразильца большой потенциал, он на год младше меня и играл в «Барселоне». Я никогда не задумывался о переходе в каталонский клуб, пока его не покинул Неймар. Но мне нравится в «Челси». Я начинаю свой шестой сезон здесь и получаю удовольствие.

    Слова Криштиану Роналду? Он назвал меня одним из своих преемников? Это лишь говорит о том, что он хорошо разбирается в футболе», – сказал Азар.

    Напомним, что Неймар установил рекорд этим летом, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    01.09.2017 11:18
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 00:24

      Елки-палки, сейчас какой-то Мбаппе уже 180 млн стоит! У Асенсио в новом контракте отступные в размере 500 млн. Коутиньо за 160 млн не продали - мало типа. Барса купила Дембеле за 110 + 50 млн бонусами.
      В таких извращенных реалиях Азар и может потянуть на 300 млн. Гипотетически, конечно. Его ж никто не покупает за эту цену, бельгиец просто рассуждает. Отчего нет-то?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 1 сентября 2017, 13:57

      Азару уже 26. И он уже готовая звезда и топовый футболист. Какой приемник Роналду? Португез еще года 2-3 будет претендовать на золотой мяч. И Азар уже давно может и должен конкурировать с Месси, Роналду и Гризманном за золотой мяч.
      Приемник, блин. Приемник Роналду - это молодой португез Андре Силва. И то пока под вопросом.
      Зидан, уходя из сборной Франции, называл Жерома Ротена своим приемником. Ну и где ваш Ротен? С 2006-07 гг о нем не слышно и не видно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Sola 1 сентября 2017, 14:39

      Приемник, блин. ПрЕемник. Эх.

      2
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      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Sola 1 сентября 2017, 15:25

      не скучно самому себе отвечать????

      0
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > СашкаГуров 1 сентября 2017, 21:15

      Во-первых, самой себе. Во-вторых, я себя же поправила, т.к. была ошибка.
      Это вам, безграмотным, пофиг как писать. Мне - нет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Sola 2 сентября 2017, 00:17

      во-первых , я незнал , что ты девушка. во-вторых , это было незлостная ирония.

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 сентября 2017, 13:19

      Чокнулся на бабках...

      -3
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 1 сентября 2017, 12:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я бы и за 100 после таких слов не купил б

      -4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 сентября 2017, 12:31

      "синдром Ибры"

      -2
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      Рейтинг: +161

      adekvat 1 сентября 2017, 12:02

      Скромный малый.

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 1 сентября 2017, 11:23

      Губозакатывающую машинку подарите ему!! Самомнения ему не занимать явно!

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 сентября 2017, 11:20

      Азар точно не умрет от скромности)

      1
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