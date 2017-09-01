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    «Зенит» избежал проблем с финансовым фэйр-плей

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что у клуба нет проблем с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

    «С точки зрения экономической «Зенит» очень хорошо справился в это трансферное окно. С точки зрения финансового фэйр-плей у нашего клуба вообще нет никаких проблем.

    К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости», – сказал Фурсенко.

    Напомним, что трансферное окно в России закрылось в ночь на 1 сентября.

    Источник: Р-Спорт

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    01.09.2017 10:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +448

      Paladius 1 сентября 2017, 13:21

      И состав омолодили и зарплатную ведомость существенно разгрузили! Молодцы! Ждём теперь когда сыграются и как минимум полуфинал в ЛЕ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 > Paladius 2 сентября 2017, 19:39

      в этом году в принципе, не стоит ожидать сверх результата, а в следующем можно замахнуться на полуфинал лиги чемпионов!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 1 сентября 2017, 13:01

      теперь остаётся только выигрывать удачи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 11:44

      зимой будет видно приживутся в россии аргентинцы или нет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Sola > серега кашин 1 сентября 2017, 13:09

      Паредес уже прижился. Дриусси пока неплох. Остальные - посмотрим.

      -1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 1 сентября 2017, 11:11

      Радует что значительно омолодили состав!!! Главное что бы игроки могли прогрессировать и рости!!! Зенит чемпион!!!

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 сентября 2017, 10:55

      Бодро Фурсенко высказывается. Сразу видно, что пришлось в Зенит строить грамотный бизнес, а не кидаться деньгами потехи ради.

      6
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