«Зенит» избежал проблем с финансовым фэйр-плей

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что у клуба нет проблем с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

«С точки зрения экономической «Зенит» очень хорошо справился в это трансферное окно. С точки зрения финансового фэйр-плей у нашего клуба вообще нет никаких проблем.

К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости», – сказал Фурсенко.

Напомним, что трансферное окно в России закрылось в ночь на 1 сентября.