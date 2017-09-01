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    Фурсенко: «У Манчини нет причин для недовольства летней трансферной кампанией «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил удовлетворение работой петербургского клуба во время летнего трансферного окна.

    На данный момент сине-бело-голубые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.

    «Конечно, нет предела совершенству. Но у нас практически на все позиции есть по два футболиста, которые практически равноценны по мастерству. У тренера нет причин для недовольства. После отпуска он вернется в Санкт-Петербург и вы сами сможете у него об этом спросить», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 сентября 2017, 08:32

      Манчини недоволен тем, что Зениту не удалось купить самых лучших аргентинцев: Ди Марию и Месси

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 1 сентября 2017, 08:13

      Теперь осталось поставить игру

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 00:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а у старух есть

      -5
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > карасевщина 1 сентября 2017, 14:42

      Бабушка, иди лесом

      1
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