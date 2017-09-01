Фурсенко: «У Манчини нет причин для недовольства летней трансферной кампанией «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил удовлетворение работой петербургского клуба во время летнего трансферного окна.

На данный момент сине-бело-голубые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.

«Конечно, нет предела совершенству. Но у нас практически на все позиции есть по два футболиста, которые практически равноценны по мастерству. У тренера нет причин для недовольства. После отпуска он вернется в Санкт-Петербург и вы сами сможете у него об этом спросить», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».