Цаллагов: «В «Зените» мне не дали шанса. Манчини имеет право на любое решение, но мог сказать все в глаза»

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов, арендованный московским «Динамо», рассказал о причинах аренды.

«Хочу еще раз прояснить свою позицию: я верил в свои силы и был готов к конкуренции. Но, как мне кажется, шанса мне не дали. Повторюсь, Манчини имеет право на любое кадровое решение, поскольку он, как главный тренер, несет ответственность за результат. К любым поворотам футбольной судьбы надо относиться профессионально. Просто мне кажется, можно было все сказать мне в глаза», – сообщил 26-летний хавбек.

Переход в Цаллагова в «Динамо» состоялся 2-го августа.