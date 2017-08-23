Мутко: «Дзюба – это парень не из тех, кто будет сидеть и ждать, ему надо реализовываться»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о карьерных перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард на правах аренды может перейти в «Локомотив» или «Краснодар».

«Артем – хороший футболист, а также человек с характером и харизмой. Думаю, он сам разберется, он знает, как расставлять приоритеты. Я знаю только одно: это парень не из тех, которые будут сидеть и ждать, ему надо реализовываться», – сказал Мутко.