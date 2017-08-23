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    Мутко: «Дзюба – это парень не из тех, кто будет сидеть и ждать, ему надо реализовываться»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о карьерных перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее сообщалось, что 29-летний форвард на правах аренды может перейти в «Локомотив» или «Краснодар».

    «Артем – хороший футболист, а также человек с характером и харизмой. Думаю, он сам разберется, он знает, как расставлять приоритеты. Я знаю только одно: это парень не из тех, которые будут сидеть и ждать, ему надо реализовываться», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 августа 2017, 23:21

      дзюбе в англию нужно было ехать,когда предлагали

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