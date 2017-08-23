«Барселона» согласовала с «ПСЖ» переход Ди Марии за 50 миллионов

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария близок к переходу в «Барселону». Как сообщает Sport-english, стороны согласовали трансфер 29-летнего аргентинца за 50 миллионов евро и условия личного контракта игрока.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуб не планирует продавать футболиста во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции три матча, в которых отметился одной результативной передачей.