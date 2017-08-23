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    «Барселона» согласовала с «ПСЖ» переход Ди Марии за 50 миллионов

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария близок к переходу в «Барселону». Как сообщает Sport-english, стороны согласовали трансфер 29-летнего аргентинца за 50 миллионов евро и условия личного контракта игрока.

    Ранее сообщалось, что руководство парижского клуб не планирует продавать футболиста во время летнего трансферного окна.

    В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 19:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +448

      Paladius 23 августа 2017, 22:43

      Почему перейти из Реала в Барсу это предательство для игрока! А если переход через МЮ и ПСЖ, то позор смывается что ли-))). Игрок хороший плюс аргентинец, с Месси будет в ладах!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 августа 2017, 21:50

      Не мало ли?

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 23 августа 2017, 21:17

      Отличный игрок

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 21:16

      отдать неймара и взять димашу, похоже барса будет середняком

      0
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 23 августа 2017, 19:52

      Он хороший футболист

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 23 августа 2017, 19:41

      Сейчас на всех талантливых футболистов цены неадекватные. А Коутиньо и Дибалу отпускать клубы не хотят. Что остается Барсе? Ведь от рук-ва требуют купить кого-то взамен Неймара. И оба матча за Суперкубок Испании показали, что Барса пока никакая, нужна свежая кровь.
      Как по мне, надо искать новых звездочек в Ла Масии.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Sola 23 августа 2017, 20:05

      Ла Массию давно уже забыли....

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > 84aivengo 23 августа 2017, 20:52

      К сожалению, да, как Пеп ушел, Ла Массии не стало.

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 23 августа 2017, 19:10

      Это просто слухи, Мадридец перейдёт в Барсу... хмм просто чуж

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ROOSHAN 23 августа 2017, 19:11

      ну так не на прямую ж

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > EcioAuditore 23 августа 2017, 19:14

      ну и что

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ROOSHAN 24 августа 2017, 06:23

      Да то что если бы напрямую как Фигу перешел из Барсы в Реал это было бы куда жестче, чем через какой то клуб. Как в случае с Ди Марией.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2017, 19:07

      такое ощущение,что барса в истерике покупает кого попало на финише трансферной компании... паулинье и ди мария это не то ,что многие ожидали

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