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    Фурсенко: «Кокорин и Дзюба могут забить за сезон и больше 35 голов»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказал свою точку зрения на слова главного тренера команды Роберто Манчини, который поставил цель нападающим Александру Кокорину и Артему Дзюбе забить за сезон на двоих 35 голов.

    «С точки зрения количества, думаю, что 35 голов – не предел для Кокорина и Дзюбы», – заявил функционер.

    Сейчас форварды на двоих забили семь голов, но все они принадлежат Кокорину.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 18:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +348

      BRAZILES 23 августа 2017, 22:47

      ну и заявления вы даете г фурсенко --вы давно ли стали разбираться в футболе? правила игры хоть знаете? а то как мудко ---россия будет чемпионом мира в 2018г -------вот такие деятели и лезут ненасвои места в руководство футбола ----захотели чтоб сантехник стал лучшим стаматологом

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 августа 2017, 21:41

      Кокорин и Дзюба могут "забить на сезон"как в прошлом сезоне(даже из сборной вылетели),35 на двоих для них "космос" ,но попадание на ЧМ18 будет их подгонять к лучшей игре

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 августа 2017, 19:57

      а че тогда выкидываешь дзюбу..((

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 августа 2017, 19:47

      но..за разные клубы((

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator 23 августа 2017, 19:26

      Так погодите...стоп..стоп
      Голы на тренировках не считаются.

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 августа 2017, 18:51

      - Павел может лететь в Ленинград?
      - Может!
      - А Женя?
      - Тоже может!
      - Они оба могут!

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Тазит 23 августа 2017, 21:15

      и Серёжа тоже...

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 августа 2017, 18:49

      ЭТОТ ПУТИНСКИЙ ХАЛДЕЙ КОГДА НЕ БУДЬ ПАСТЬ СВОЮ ЗАКРОЕТ

      -3
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > SEREGA 64 23 августа 2017, 21:16

      у халдея Навального пасть всегда будет закрыта.

      -1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 23 августа 2017, 18:31

      Ну Я как-бы ЗА, НО НО НО
      Давай-ка поспорим, что ну ну ну не забью! !!!!!

      0
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      Рейтинг: -107

      kuigal. 23 августа 2017, 18:24

      Сон рассказывает.

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