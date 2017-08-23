Фурсенко: «Кокорин и Дзюба могут забить за сезон и больше 35 голов»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказал свою точку зрения на слова главного тренера команды Роберто Манчини, который поставил цель нападающим Александру Кокорину и Артему Дзюбе забить за сезон на двоих 35 голов.

«С точки зрения количества, думаю, что 35 голов – не предел для Кокорина и Дзюбы», – заявил функционер.

Сейчас форварды на двоих забили семь голов, но все они принадлежат Кокорину.