Фурсенко: «Кокорин и Дзюба могут забить за сезон и больше 35 голов»

ну и заявления вы даете г фурсенко --вы давно ли стали разбираться в футболе? правила игры хоть знаете? а то как мудко ---россия будет чемпионом мира в 2018г -------вот такие деятели и лезут ненасвои места в руководство футбола ----захотели чтоб сантехник стал лучшим стаматологом
Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказал свою точку зрения на слова главного тренера команды Роберто Манчини, который поставил цель нападающим Александру Кокорину и Артему Дзюбе забить за сезон на двоих 35 голов.
«С точки зрения количества, думаю, что 35 голов – не предел для Кокорина и Дзюбы», – заявил функционер.
Сейчас форварды на двоих забили семь голов, но все они принадлежат Кокорину.