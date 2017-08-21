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    Ригони, переходящий в «Зенит», попрощался с болельщиками «Индепендьенте»

    Полузащитник Эмилиано Ригони перед переходом в санкт-петербургский «Зенит» попрощался с болельщиками аргентинского «Индепендьенте». Также теплые слова прозвучали в адрес персонала и уже бывших партнеров.

    Это отражено в видео, размещенном в одной из социальных сетей. Стоимость трансфера Ригони составит порядка 10 миллионов евро.

    Ранее агент футболиста заявил, что сделка между «Индепендьенте» и «Зенитом» завершена.

    Источник: Twitter

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    21.08.2017 01:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      Palev0 21 августа 2017, 16:32

      Если ещё одного футболиста купят до закрытия трансферного окна, то я знаю какой национальности он будет.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 12:06

      Пусть переходит, посмотрим что за фрукт.

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 11:39

      Мне одному кажется, что с полузащитой у Зенита явный перебор? Да и как показывают матчи, тот же Краневитер ничего особо впечатляющего не показывает. Я думаю Нобоа не хуже него смотрелся бы в качестве игрока замены, а иногда и в основе. Но Нобоа почему то не дают даже шанса проявить себя.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 08:55

      Нормуль!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 августа 2017, 04:08

      Всё это напоминает ситуацию с Динамо, когда туда тащили португальцев. Это не есть хорошо, может образоваться аргентинский клан футболистов и начнутся внутрикомандные разборки. Руководство Зенита само себе закладывает мину замедленного действия. Плюс имеющиеся аргентинцы не особо-то себя проявляют в футбольном плане, как хотелось. К чему приведёт такая политика, покажет время. Но ситуация действительно не совсем здоровая.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > woyser 21 августа 2017, 11:26

      Правильные вещи говоришь!

      -1
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