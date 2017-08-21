Ригони, переходящий в «Зенит», попрощался с болельщиками «Индепендьенте»

Полузащитник Эмилиано Ригони перед переходом в санкт-петербургский «Зенит» попрощался с болельщиками аргентинского «Индепендьенте». Также теплые слова прозвучали в адрес персонала и уже бывших партнеров.

Это отражено в видео, размещенном в одной из социальных сетей. Стоимость трансфера Ригони составит порядка 10 миллионов евро.

Ранее агент футболиста заявил, что сделка между «Индепендьенте» и «Зенитом» завершена.