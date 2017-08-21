Ригони, переходящий в «Зенит», попрощался с болельщиками «Индепендьенте»

Если ещё одного футболиста купят до закрытия трансферного окна, то я знаю какой национальности он будет.
Полузащитник Эмилиано Ригони перед переходом в санкт-петербургский «Зенит» попрощался с болельщиками аргентинского «Индепендьенте». Также теплые слова прозвучали в адрес персонала и уже бывших партнеров.
Это отражено в видео, размещенном в одной из социальных сетей. Стоимость трансфера Ригони составит порядка 10 миллионов евро.
Ранее агент футболиста заявил, что сделка между «Индепендьенте» и «Зенитом» завершена.
¡Mirá el mensaje de despedida de @EmiRigoni para sus compañeros y todos los hinchas de #Independiente!#HastaSiempreEmi— C. A. Independiente (@Independiente) 20 августа 2017 г.
¡Éxitos! pic.twitter.com/Sfzy84e3W1