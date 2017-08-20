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  • Будогосский: «На матче «Спартак» – «Локомотив» Еськов отработал отлично»

Будогосский: «На матче «Спартак» – «Локомотив» Еськов отработал отлично»

20 августа 2017, 15:38
13

Глава департамента и судейства РФС Андрей Будогосский остался доволен работой арбитра Алексея Еськова на матче 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

В данной встрече судья показал четыре желтых и одну красную карточку.

«Алексей Еськов отработал отлично. То, что я видел в матче «Спартак» – «Локомотив», меня удовлетворяет на сегодняшний день. Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать.

По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище.

Хотел бы отметить, чтобы некоторые люди, именующие себя экспертами по судейству и выучившие судейство по самоучителю, не давали однозначную оценку значимым игровым ситуациям до того, как будет принято решение компетентными специалистами контрольно-квалификационной комиссии РФС. Не надо вводить читателей в заблуждение. Есть официальный орган РФС. Он при необходимости дает оценку таким игровым моментам», – сказал Будогосский.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Будогосский Андрей Еськов Алексей
Комментарии (13)
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Диктор
1503233095
Ну так пусть РФС даст официальное заключение по эпизоду с участием Миранчука,а то в статье ни слова об этом эпизоде.
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nik55
1503235797
Глава департамента и судейства РФС такой же тупой как и глава РФС----одного поля ягоды
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Тазит
1503238582
Есть официальный орган, который давно пора натянуть на детородный орган...
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Приус
1503240557
Во времена правления КПСС говорили - хочешь заболтать вопрос, создай комиссию.
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СШГЭС
1503241044
Либо дурак, либо издевается.
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OfaZavr
1503242557
Другого и не ожидал. Все с ним давно понятно.
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ivan groznyi
1503245750
Какой фубол будет в России, когда такие люди у руля. Я старый человек, помню еще времена Латышева, идр. Футбол порядочных футболистов-Нетто, Стрельцов, Капличный , Метревели, могу многих перечислять, но таких подлых противных мальчишек как Миранчук нельзя допускать до большой игры, еще и в сборную возьмут. А Будогорский никаких коментариев-раз, Сломал арбитр игру, забыл принцип, если можно не ломать игру- не ломай. Конечно пенальти не было, но когда проскакиваешь между двух игроков можно просто упасть, а пенальти Самедов и не выпрашивал. Можно было просто -удар от ворот, и устое замечание. Кто хоть немного занимался спортом знает, иногда просто от напряжения заплетаются ноги. В общем пока будут Будогоские, Еськовы и т.д.- нормального футбола не будет. Может у меня старческий маразм?.
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АндрейФКСМ
1503247821
судья тварь! куплен как и ты
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ivan groznyi
1503248265
И кто ж мог меня купить? Кстати я не болельщик ни Спартака ни Локомотива, а с детства болел за Московское Торпедо. Просто Еськов мне испортил зрелище.
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ljrljr0505
1503254420
судьи всегда ошибались и будут ошибатьс. Еськов посчитал, что Самедов нырнул. За нырок -желтая. Еськов посчитал, что фол Миранчука не тянет на красную и дал желтую... все логично. Спартак проиграл во всех трех дерби. Пропустил 11 мячей за три игры. При чем здесь Еськов. Оборону укреплять надо.. Линии наигрывать... По игре Джикию В запасе оставили с какой целью??? Вот и был проходной двор в обороне... Глушаков никакой, Камбаров-мертвее мертвого... Нечего на судей пенять коли своей игры нет... С уважением...
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