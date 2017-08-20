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    Будогосский: «На матче «Спартак» – «Локомотив» Еськов отработал отлично»

    Глава департамента и судейства РФС Андрей Будогосский остался доволен работой арбитра Алексея Еськова на матче 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

    В данной встрече судья показал четыре желтых и одну красную карточку.

    «Алексей Еськов отработал отлично. То, что я видел в матче «Спартак» – «Локомотив», меня удовлетворяет на сегодняшний день. Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать.

    По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище.

    Хотел бы отметить, чтобы некоторые люди, именующие себя экспертами по судейству и выучившие судейство по самоучителю, не давали однозначную оценку значимым игровым ситуациям до того, как будет принято решение компетентными специалистами контрольно-квалификационной комиссии РФС. Не надо вводить читателей в заблуждение. Есть официальный орган РФС. Он при необходимости дает оценку таким игровым моментам», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    20.08.2017 15:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 августа 2017, 21:40

      судьи всегда ошибались и будут ошибатьс. Еськов посчитал, что Самедов нырнул. За нырок -желтая. Еськов посчитал, что фол Миранчука не тянет на красную и дал желтую... все логично. Спартак проиграл во всех трех дерби. Пропустил 11 мячей за три игры. При чем здесь Еськов. Оборону укреплять надо.. Линии наигрывать... По игре Джикию В запасе оставили с какой целью??? Вот и был проходной двор в обороне... Глушаков никакой, Камбаров-мертвее мертвого... Нечего на судей пенять коли своей игры нет... С уважением...

      3
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      Рейтинг: +14

      ivan groznyi 20 августа 2017, 19:57

      И кто ж мог меня купить? Кстати я не болельщик ни Спартака ни Локомотива, а с детства болел за Московское Торпедо. Просто Еськов мне испортил зрелище.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 августа 2017, 19:54

      5

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 20 августа 2017, 19:50

      судья тварь! куплен как и ты

      -1
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      Рейтинг: +14

      ivan groznyi 20 августа 2017, 19:15

      Какой фубол будет в России, когда такие люди у руля. Я старый человек, помню еще времена Латышева, идр. Футбол порядочных футболистов-Нетто, Стрельцов, Капличный , Метревели, могу многих перечислять, но таких подлых противных мальчишек как Миранчук нельзя допускать до большой игры, еще и в сборную возьмут. А Будогорский никаких коментариев-раз, Сломал арбитр игру, забыл принцип, если можно не ломать игру- не ломай. Конечно пенальти не было, но когда проскакиваешь между двух игроков можно просто упасть, а пенальти Самедов и не выпрашивал. Можно было просто -удар от ворот, и устое замечание. Кто хоть немного занимался спортом знает, иногда просто от напряжения заплетаются ноги. В общем пока будут Будогоские, Еськовы и т.д.- нормального футбола не будет. Может у меня старческий маразм?.

      3
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > ivan groznyi 20 августа 2017, 19:42

      Где-то в китайской провинции........ Хули ты ноешь?

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 18:22

      Другого и не ожидал. Все с ним давно понятно.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 августа 2017, 17:57

      Либо дурак, либо издевается.

      13
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 августа 2017, 17:49

      Во времена правления КПСС говорили - хочешь заболтать вопрос, создай комиссию.

      12
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Приус 20 августа 2017, 21:10

      Блестящий экскурс в историю!!!....))))

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 августа 2017, 17:16

      Есть официальный орган, который давно пора натянуть на детородный орган...

      5
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      Рейтинг: +8020

      nik55 20 августа 2017, 16:29

      Глава департамента и судейства РФС такой же тупой как и глава РФС----одного поля ягоды

      7
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