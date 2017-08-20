Будогосский: «На матче «Спартак» – «Локомотив» Еськов отработал отлично»

Глава департамента и судейства РФС Андрей Будогосский остался доволен работой арбитра Алексея Еськова на матче 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

В данной встрече судья показал четыре желтых и одну красную карточку.

«Алексей Еськов отработал отлично. То, что я видел в матче «Спартак» – «Локомотив», меня удовлетворяет на сегодняшний день. Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать.

По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище.

Хотел бы отметить, чтобы некоторые люди, именующие себя экспертами по судейству и выучившие судейство по самоучителю, не давали однозначную оценку значимым игровым ситуациям до того, как будет принято решение компетентными специалистами контрольно-квалификационной комиссии РФС. Не надо вводить читателей в заблуждение. Есть официальный орган РФС. Он при необходимости дает оценку таким игровым моментам», – сказал Будогосский.