Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, получивший красную карточку в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4), принес извинения за удаление и обещал оправдать возложенные на него надежды.

    «Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», – написал Самедов на странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 14:16
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 20 августа 2017, 22:58

      нечего извиняться,в следующем матче выйди и отыграй красиво и хорошо,и все нормально будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 августа 2017, 22:19

      Чего к Самеду примахались! Ну получил красную, му...ак конечно, но проиграла вся команда из-за ошибок в обороне прежде всего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Piter SpaM 20 августа 2017, 21:39

      Я ожидаю, что ты свалишь. Попробуй не оправдай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 20 августа 2017, 18:32

      Дело даже не в удалении Самедова,а почему они так беззубо сыграли в меньшинстве,надо было спокойно выигрывать,а они умудрились 4 штуки пропустить,ну ладно там 1 или 2 пропустить,но не мешок же.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 августа 2017, 17:22

      Самедов - я оправдал ожидания Шпалыча!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      vitop 20 августа 2017, 16:45

      Инстаграмщицы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 20 августа 2017, 16:01

      Да ладно вам над человеком глумится! посмотрите на себя сначала ,а потом сидите других! Да виноват и что ему теперь вешаться что ли? не один он виноват в проигрыше ,вся команда .Человек практически без отпуска играет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 августа 2017, 15:27

      уже..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 августа 2017, 14:50

      Зуб даешь? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 20 августа 2017, 14:41

      пора уже всей команде оправдывать надежду и веру,и включать головы.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11