Самедов: «Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, получивший красную карточку в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4), принес извинения за удаление и обещал оправдать возложенные на него надежды.

«Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», – написал Самедов на странице в инстаграме.