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    Хуже «Спартака» в качестве действующего чемпиона в РФПЛ стартовал только «Локомотив» в 2003

    Московский «Спартак» в текущем сезоне выдал один из худших стартов в РФПЛ, которые демонстрировали действующие чемпионы. Красно-белые после семи туров набрали только восемь очков, сумев победить всего два раза.

    Хуже показатель набранных баллов был только у «Локомотива» в 2003 году, который, выиграв РФПЛ в 2002 году, после седьмого тура имел в копилке семь баллов.

    Напомним, что 19 августа «Спартак» встречался именно с железнодорожниками, которым проиграл со счетом 3:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 00:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Banj 20 августа 2017, 08:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартаг будет первым клубом улетевшим на Дно в ФНЛ после недоЧемпионства!!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y > Banj 20 августа 2017, 11:02

      ФНЛ не уйдет, помню как то они были 9 месте так уж может и повторят, но пока рано делать выводы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:11

      Спартак обгонит.

      -3
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