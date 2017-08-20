Хуже «Спартака» в качестве действующего чемпиона в РФПЛ стартовал только «Локомотив» в 2003

Московский «Спартак» в текущем сезоне выдал один из худших стартов в РФПЛ, которые демонстрировали действующие чемпионы. Красно-белые после семи туров набрали только восемь очков, сумев победить всего два раза.

Хуже показатель набранных баллов был только у «Локомотива» в 2003 году, который, выиграв РФПЛ в 2002 году, после седьмого тура имел в копилке семь баллов.

Напомним, что 19 августа «Спартак» встречался именно с железнодорожниками, которым проиграл со счетом 3:4.