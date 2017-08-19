Рейнгольд: «Не удивлюсь, если после игры с «Локомотивом» Селихова отправят в дубль или молодежку»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) раскритиковал игру голкипера красно-белых Александра Селихова.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за московский клуб в чемпионате России три матча, в которых пропустил шесть голов.

– К игре Александра Селихова имеются вопросы?

– Работа вратаря это выручать. Сегодня Александр Селихов с этой работой не справился. Так играть нельзя! Команда горбатится, теряет по шесть-семь килограмм, а он пропускает такие нелепые голы, причем вторую игру подряд. Не удивлюсь, если после этой игры его отправят в дубль или молодежку. После пропущенного гола от Витиньо Селихов не должен был выходить на этот матч.