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    Рейнгольд: «Не удивлюсь, если после игры с «Локомотивом» Селихова отправят в дубль или молодежку»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) раскритиковал игру голкипера красно-белых Александра Селихова.

    В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за московский клуб в чемпионате России три матча, в которых пропустил шесть голов.

    – К игре Александра Селихова имеются вопросы?

    – Работа вратаря это выручать. Сегодня Александр Селихов с этой работой не справился. Так играть нельзя! Команда горбатится, теряет по шесть-семь килограмм, а он пропускает такие нелепые голы, причем вторую игру подряд. Не удивлюсь, если после этой игры его отправят в дубль или молодежку. После пропущенного гола от Витиньо Селихов не должен был выходить на этот матч.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.08.2017 22:02
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +816

      diktatop 20 августа 2017, 19:46

      он и вытащил удар из угла прыгал в ноги, а если забивают в упор не имея сопротивления вина защитников 1,2 и 3 а на 4 он сам поплыл

      0
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      Рейтинг: +17827

      ilichkadr 20 августа 2017, 11:35

      Для вратаря главное доверие. Если защита проходной двор, то чего на вратаря пенять? Чередуй с Ребровым и всё наладится.

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 августа 2017, 10:03

      Селиков в пропущенных голах не виновен.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 августа 2017, 08:06

      Сказалось отсутствие игровой практики, а тренировки, они и есть тренировки...

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 августа 2017, 08:01

      По два гола на совести Селихова и Комбарова. Молодцы Ребров не лучше. Вратарей нет. Защитников надежных много.

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 августа 2017, 06:24

      жалко парня после слов Рейнгольда

      5
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 20 августа 2017, 04:40

      Отличный кипер!!! Левые рассуждения, читать противно.. причем тут Селихов?

      9
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 августа 2017, 02:15

      Селихов - отличный вратарь! Вся средняя линия Спартака не играет - Глушаков, Фернандо, Самедов, Джано, Попов - а крайний, конечно, Селихов. Иди, пожалуйста, в задницу, эксперт хренов!

      9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:15

      А Реброва куда? Он же стар для молодежки!

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 20 августа 2017, 00:17

      Согласен

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