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  • Рейнгольд: «Не удивлюсь, если после игры с «Локомотивом» Селихова отправят в дубль или молодежку»

Рейнгольд: «Не удивлюсь, если после игры с «Локомотивом» Селихова отправят в дубль или молодежку»

19 августа 2017, 22:02
24

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) раскритиковал игру голкипера красно-белых Александра Селихова.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за московский клуб в чемпионате России три матча, в которых пропустил шесть голов.

– К игре Александра Селихова имеются вопросы?

– Работа вратаря это выручать. Сегодня Александр Селихов с этой работой не справился. Так играть нельзя! Команда горбатится, теряет по шесть-семь килограмм, а он пропускает такие нелепые голы, причем вторую игру подряд. Не удивлюсь, если после этой игры его отправят в дубль или молодежку. После пропущенного гола от Витиньо Селихов не должен был выходить на этот матч.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (24)
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acer2003
1503169480
Кто там 7 кило сбросил ? Может Комбаров кривоногий ?))) Дед отжигает
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maygli
1503169987
Рейнгольд вы слепой?! Посмотрите на оборону дыра за дырой. если б не вратарь там было бы 8, а не 4. Вас нужно тоже в дубль, вы же говорили Спартак победит однозначно?! Привели кучу доводов и что? как вы быстро перестраиваетесь по ходу, как хамелеон. Отдохните.
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ВЛАДИВОСТОК
1503170205
Ну дед даёт , нашёл виновного а где защитники были ??? они что в буфет ходили .
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KalterJax
1503170337
Вообще по словам рейнгольда можно понять, что вратарей надо как перчатки менять! Ребров на своё место в лавке уже давно наиграл, и пять мячей тому показатель, а ещё сколько за шиворот было у него пропущенных и не сосчитать, Селихову же дали шанс ! Но один в поле не войн, по сути виноват он только в голе с Фернандешем! это был вратарский момент! а всё остальное забивалось при попустительстве защитников!
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Небесная
1503173150
Загубили парня
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апоголлл
1503174838
шанс надо давать,селихов хороший вратарь,молодой,может и нервы,при такой-то защите,может вина и есть его,но парня надо поддержать,а не гнобить.
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erma
1503184548
Селихов - отличный вратарь! Вся средняя линия Спартака не играет - Глушаков, Фернандо, Самедов, Джано, Попов - а крайний, конечно, Селихов. Иди, пожалуйста, в задницу, эксперт хренов!
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DEFENDER114
1503193205
Отличный кипер!!! Левые рассуждения, читать противно.. причем тут Селихов?
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sprint5
1503199477
жалко парня после слов Рейнгольда
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ilichkadr
1503218114
Для вратаря главное доверие. Если защита проходной двор, то чего на вратаря пенять? Чередуй с Ребровым и всё наладится.
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