Голы Фернандеша и Коломейцева помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак»

Сегодня в Москве прошел матч 7-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» уступил «Локомотиву» (3:4).
Вашему вниманию – все голы, забитые в этой встрече.
1:0 – Глушаков, 30
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2:0 – Адриано, 43
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2:1 – Баринов, 48
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2:2 – Ал. Миранчук, 68
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2:3 – Коломейцев, 83
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2:4 – Фернандеш, 90+1
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3:4 – Промес, 90+2
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Источник: РПЛ