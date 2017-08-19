Голы Фернандеша и Коломейцева помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак»

Сегодня в Москве прошел матч 7-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» уступил «Локомотиву» (3:4).

Вашему вниманию – все голы, забитые в этой встрече.

1:0 – Глушаков, 30

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

2:0 – Адриано, 43

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

2:1 – Баринов, 48

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

2:2 – Ал. Миранчук, 68

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

2:3 – Коломейцев, 83

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

2:4 – Фернандеш, 90+1

twit text — РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.

3:4 – Промес, 90+2