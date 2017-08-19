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    Голы Фернандеша и Коломейцева помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак»

    Сегодня в Москве прошел матч 7-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» уступил «Локомотиву» (3:4).

    Вашему вниманию – все голы, забитые в этой встрече.

    1:0 – Глушаков, 30

    2:0 – Адриано, 43

    2:1 – Баринов, 48

    2:2 – Ал. Миранчук, 68

    2:3 – Коломейцев, 83

    2:4 – Фернандеш, 90+1

    3:4 – Промес, 90+2

    Источник: РПЛ

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    19.08.2017 19:28
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 19 августа 2017, 21:32

      На классе, середняка! Всех с победой!

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 19 августа 2017, 20:49

      Спартак с возвращением!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 19 августа 2017, 20:48

      Нет там может только вырвать от такой игры команда на один тайм это уже факт из 7 ми туров. Я таких чемпионов не видел тот же состав ваше место максимум 10

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 20:43

      Как там в прошлом сезоне говорили? Похороны от Глушакова? Похороны от Фернандеша!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 19 августа 2017, 20:32

      Самедов конечно подвёл команду, локо не имел права не воспользоваться этим, очень интересный матч показали команды, спасибо им)))

      2
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > CskaMoscovv 19 августа 2017, 20:52

      То есть за Спартак один Самедов играл он ушел и один воротарь остался и из за этого проиграли так получается.

      -3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 августа 2017, 20:27

      Локомотиву спасибо за волю к победе и за отличную игру!!!

      4
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 19 августа 2017, 20:04

      Говорили тебе, Селихов, не ходи в свинарник, поросеночком станешь.

      2
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      Рейтинг: +1897

      Aston > paracetamol 19 августа 2017, 20:28

      А тебе не говорили,чтобы ты дырку свою заткнул?

      -3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 19 августа 2017, 19:58

      Да, эти голы помогли Локо, но этим голам помог Самедов. Спасибо, Саша!

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 19 августа 2017, 19:56

      ну и главное - это комбаров ! два мяча его !

      4
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      Рейтинг: +489

      mikitka 19 августа 2017, 19:55

      крайне редко в РФПЛ можно увидеть годный матч. спасибо, командам за игру

      5
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