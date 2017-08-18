Робсон одобрил трансферы Моуринью

Легендарный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон доволен трансфером Неманьи Матича из «Челси».

«Приобретение Матича можно назвать крайне умным шагом. Уверен, он станет значимым игроком для «МЮ» на ближайшие несколько лет.

С приходом новых игроков команда получила новую силу и качество. Мы двигаемся вперед очень хорошими темпами.

Могу сказать точно, что все приобретения Моуринью были хороши и определенно усилили команду», – заявил Робсон.

Напомним, то этим летом состав «МЮ» пополнили защитник Виктор Линделеф, полузащитник Неманья Матич и форвард Ромелу Лукаку.