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    Робсон одобрил трансферы Моуринью

    Легендарный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон доволен трансфером Неманьи Матича из «Челси».

    «Приобретение Матича можно назвать крайне умным шагом. Уверен, он станет значимым игроком для «МЮ» на ближайшие несколько лет.

    С приходом новых игроков команда получила новую силу и качество. Мы двигаемся вперед очень хорошими темпами.

    Могу сказать точно, что все приобретения Моуринью были хороши и определенно усилили команду», – заявил Робсон.

    Напомним, то этим летом состав «МЮ» пополнили защитник Виктор Линделеф, полузащитник Неманья Матич и форвард Ромелу Лукаку.

    Источник: Goal.com

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    18.08.2017 07:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 12:37

      Блин, я-то подумал - Луис Робсон... )))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2017, 09:41

      Согласен в это трансферное окно , МЮ провел очень хорошие и нужные трансферы !

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