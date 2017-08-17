«Реал» намерен оспорить дисквалификацию Роналду в Спортивном арбитражном суде

Мадридский «Реал» в ближайшее время обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, надеясь отменить или смягчить дисквалификацию своего футболиста Криштиану Роналду, получившего наказание за толчок арбитра в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

«Сливочные» пытались оспорить дисквалификацию в Королевской федерации футбола Испании, но успеха не добились.

Напомним, что футбольные правила считают физическое воздействие на судью одним из самых тяжелых нарушений.