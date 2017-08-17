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    «Реал» намерен оспорить дисквалификацию Роналду в Спортивном арбитражном суде

    Мадридский «Реал» в ближайшее время обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, надеясь отменить или смягчить дисквалификацию своего футболиста Криштиану Роналду, получившего наказание за толчок арбитра в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

    «Сливочные» пытались оспорить дисквалификацию в Королевской федерации футбола Испании, но успеха не добились.

    Напомним, что футбольные правила считают физическое воздействие на судью одним из самых тяжелых нарушений.

    Источник: AS

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    17.08.2017 23:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 августа 2017, 08:31

      Дадут 12 матчей дисквалификации и охота спорить отпадет.

      0
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      Рейтинг: +11

      nurtos 18 августа 2017, 00:52

      Когда Неймара за аплодисменты дисквалифицировали столько вони не было. Надоели ныть

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 августа 2017, 23:35

      Я так понимаю судье за свою отвратительную работу ничего не будет?

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > BRO_football 17 августа 2017, 23:48

      та он же баск... герой на родине :)

      2
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > BRO_football 18 августа 2017, 00:06

      Как нибудет,а деньги,причём явно не хилые от Барсы

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