«Реал» соболезнует в связи с терактом в «Барселоне»

Мадридский «Реал» не остался в стороне общественного сострадания в связи с терактом в Барселоне, который имел место 17 августа. В одно из оживленных мест столицы Каталонии на полном ходу въехал микроавтобус.

«Реал» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагическими событиями в Барселоне. Мы вместе с жертвами и их семьями. Пострадавшим желаем как можно скорее оправиться от травм», – говорится в сообщение.

В результате теракта погибло 13 человек.