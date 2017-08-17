Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» соболезнует в связи с терактом в «Барселоне»

    Мадридский «Реал» не остался в стороне общественного сострадания в связи с терактом в Барселоне, который имел место 17 августа. В одно из оживленных мест столицы Каталонии на полном ходу въехал микроавтобус.

    «Реал» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагическими событиями в Барселоне. Мы вместе с жертвами и их семьями. Пострадавшим желаем как можно скорее оправиться от травм», – говорится в сообщение.

    В результате теракта погибло 13 человек.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 августа 2017, 01:12

      Ужасно! - неприятно! - и это может коснуться каждого! Мой сын сегодня утром с друзьями прилетел из отдыха с Барселоны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 18 августа 2017, 00:17

      Это одно большое горе для всех!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 17 августа 2017, 22:38

      Это ужасно!!! почти год назад гулял по этой улице с годовалой дочей и женой!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11