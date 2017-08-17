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Пашалич обещает, что «Спартак» станет сильнее

17 августа 2017, 19:15
9

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич в интервью Vecernji List рассказал кое-что о планах команды на текущий сезон. По словам хорвата, коллектив намерен отстоять титул чемпионов России.

«Спартак» в минувшем сезоне смог впервые за 16 лет выиграть чемпионат, поэтому сейчас все намерены почувствовать вкус победы вновь. Наша цель – защита титула, но в крайнем случае – борьба за место в Лиге чемпионов.

Уже сейчас мы испытываем некоторые сложности, поскольку «Зенит» имеет преимущество в восемь очков. Кроме того, сине-бело-голубые потратили на трансферы 80 миллионов евро, чего нельзя сказать о «Спартаке». Однако уверен, что, пройдя сложный этап, мы станем сильнее», – заявил Пашалич.

Напомним, что хавбек принадлежит лондонскому «Челси».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Пашалич Марио
Комментарии (9)
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Диктор
1502987523
Дай то Бог.
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Varvar Vovan
1502988065
Даст Бог,чемпионами опять будем!
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SEREZHA7575
1502988992
будем ждать новых побед!!!!!
Ответить
спартач 23рус
1502991048
фк газпром пока путька у власти денег там будет не мерено
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Грыззь
1502992791
Дай Бог!
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Varvar Vovan
1502996266
Попомните мое слово,в октябре зенит будет только работать ртом,коням фартит
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VVM1964
1502998346
ДАВАЙТЕ , ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО . НАДЕЕМСЯ . ВЕРИМ . ВПЕРЕД СПАРТАК !
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Одинокий волк Маквейд
1503027178
У Спартака были полосы гораздо хуже, все образуется, надеюсь уже в игре с Локо.
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Svoysvoemubrat
1503028281
Усиливай своей игрой, для того и брали.
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