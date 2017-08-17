Пашалич обещает, что «Спартак» станет сильнее

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич в интервью Vecernji List рассказал кое-что о планах команды на текущий сезон. По словам хорвата, коллектив намерен отстоять титул чемпионов России.

«Спартак» в минувшем сезоне смог впервые за 16 лет выиграть чемпионат, поэтому сейчас все намерены почувствовать вкус победы вновь. Наша цель – защита титула, но в крайнем случае – борьба за место в Лиге чемпионов.

Уже сейчас мы испытываем некоторые сложности, поскольку «Зенит» имеет преимущество в восемь очков. Кроме того, сине-бело-голубые потратили на трансферы 80 миллионов евро, чего нельзя сказать о «Спартаке». Однако уверен, что, пройдя сложный этап, мы станем сильнее», – заявил Пашалич.

Напомним, что хавбек принадлежит лондонскому «Челси».