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    Пашалич обещает, что «Спартак» станет сильнее

    Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич в интервью Vecernji List рассказал кое-что о планах команды на текущий сезон. По словам хорвата, коллектив намерен отстоять титул чемпионов России.

    «Спартак» в минувшем сезоне смог впервые за 16 лет выиграть чемпионат, поэтому сейчас все намерены почувствовать вкус победы вновь. Наша цель – защита титула, но в крайнем случае – борьба за место в Лиге чемпионов.

    Уже сейчас мы испытываем некоторые сложности, поскольку «Зенит» имеет преимущество в восемь очков. Кроме того, сине-бело-голубые потратили на трансферы 80 миллионов евро, чего нельзя сказать о «Спартаке». Однако уверен, что, пройдя сложный этап, мы станем сильнее», – заявил Пашалич.

    Напомним, что хавбек принадлежит лондонскому «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 19:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 августа 2017, 06:51

      Усиливай своей игрой, для того и брали.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 августа 2017, 06:32

      У Спартака были полосы гораздо хуже, все образуется, надеюсь уже в игре с Локо.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 17 августа 2017, 21:57

      Попомните мое слово,в октябре зенит будет только работать ртом,коням фартит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 17 августа 2017, 20:59

      Дай Бог!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 17 августа 2017, 20:30

      фк газпром пока путька у власти денег там будет не мерено

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 17 августа 2017, 19:56

      будем ждать новых побед!!!!!

      4
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 17 августа 2017, 19:41

      Даст Бог,чемпионами опять будем!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 августа 2017, 19:32

      Дай то Бог.

      6
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