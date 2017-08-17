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    Вице-президент «Барселоны»: «Очень удивлюсь, если не удастся продлить контракт с Месси»

    В руководстве «Барселоны» прокомментировали ситуацию вокруг продления контракта с Лионелем Месси. Как отметил вице-президент каталонцев Жорди Местре, в клубе не сомневаются, что нападающий поставит подпись новым соглашением.

    «Понятно, что этот вопрос на повестке дня. Все достаточно благополучно. Я буду очень удивлен, если Месси не продлит контракт», – заявил Местре.

    Предполагается, что обновленное соглашение с аргентинцем будет рассчитано до лета 2021 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.08.2017 17:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 августа 2017, 17:03

      Если Месси уйдет барселоне конец.Один Кусарес , или как его там Сукарес ничего не сможет.Ла Лига будет совсем неинтересным.

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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 августа 2017, 13:12

      он остается :)

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 августа 2017, 10:17

      Переход куда то маловероятен, только когда здаст уже по игре тогда только возможно в Китай или МЛС.

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 17 августа 2017, 21:41

      это конечно все домыслы, но если Барса в след за Неймаром потеряет еще и Месси, то это будет эпичнейший фейл

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 17 августа 2017, 21:30

      Не уйдет))

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 августа 2017, 21:26

      В этой жизне никто ни кому ничем не обязан. А к Меське относитесь как положено, вам до него никогда не дорасти.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 августа 2017, 20:59

      То есть уход Нейчара его не удивил?

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 августа 2017, 19:49

      Меська обязан Барсе. Никуда не денется.

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      Рейтинг: +800

      forward33 17 августа 2017, 19:06

      Два месяца назад: Очень удивлюсь, если Неймар уйдёт...в футболе сейчас нельзя удивлять ничему...а если Барса будет играть как в матче с Реалом, то терпение Лео может лопнуть

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 августа 2017, 18:42

      Гном должен остаться в Барсе )))

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