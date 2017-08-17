Вице-президент «Барселоны»: «Очень удивлюсь, если не удастся продлить контракт с Месси»

В руководстве «Барселоны» прокомментировали ситуацию вокруг продления контракта с Лионелем Месси. Как отметил вице-президент каталонцев Жорди Местре, в клубе не сомневаются, что нападающий поставит подпись новым соглашением.

«Понятно, что этот вопрос на повестке дня. Все достаточно благополучно. Я буду очень удивлен, если Месси не продлит контракт», – заявил Местре.

Предполагается, что обновленное соглашение с аргентинцем будет рассчитано до лета 2021 года.