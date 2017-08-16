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    «Реал» получил отрицательный ответ на апелляцию по пятиматчевой дисквалификации Роналду

    Пятиматчевая дисквалификация нападающего «Реала» Криштиану Роналду оставлена в силе. Сообщается, что апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола отклонил апелляцию мадридского клуба по поводу сокращения срока наказания.

    Напомним, Роналду отстранен от футбола на пять матчей за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).

    Таким образом, португалец пропустит ответную игру против сине-гранатовых и четыре встречи Примеры.

    Источник: Marca

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    16.08.2017 19:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +489

      mikitka 16 августа 2017, 20:36

      С симулянтами только так. Роналду ныряет, как дельфин, в каждом матче... может, хоть сейчас задумается

      -2
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      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > DeStar 16 августа 2017, 22:50

      все продажные барсаглоры апелляционный комитет, тоже против Реала

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 августа 2017, 19:09

      Кайфовать поедет

      0
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