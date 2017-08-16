«Реал» получил отрицательный ответ на апелляцию по пятиматчевой дисквалификации Роналду

С симулянтами только так. Роналду ныряет, как дельфин, в каждом матче... может, хоть сейчас задумается
Пятиматчевая дисквалификация нападающего «Реала» Криштиану Роналду оставлена в силе. Сообщается, что апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола отклонил апелляцию мадридского клуба по поводу сокращения срока наказания.
Напомним, Роналду отстранен от футбола на пять матчей за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).
Таким образом, португалец пропустит ответную игру против сине-гранатовых и четыре встречи Примеры.