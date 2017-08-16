Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

Снайперам обычно все равно какой весовой категории спортсмен(собственно как и шахидам с поясами смерти)))
Нападающий «ПСЖ» Неймар нанял в качестве телохранителя бойца UFC Нордина Талеба.
Отметим, что переход 25-летнего бразильца за 222 миллиона евро из «Барселоны» в парижский клуб является рекордным в истории футбола по сумме, заплаченной за игрока.
Ранее в интернете появился счетчик, который в режиме реального времени считает доход футболиста. Недельный оклад Неймара оценивается в 575 тысяч евро.
Neymar a choisi comme garde du corps le combattant Algérien de l'@ufc Nordine Taleb pic.twitter.com/mYJSUrJwes— les talents funnec (@teamsdzz) 10 августа 2017 г.