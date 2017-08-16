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    Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

    Нападающий «ПСЖ» Неймар нанял в качестве телохранителя бойца UFC Нордина Талеба.

    Отметим, что переход 25-летнего бразильца за 222 миллиона евро из «Барселоны» в парижский клуб является рекордным в истории футбола по сумме, заплаченной за игрока.

    Ранее в интернете появился счетчик, который в режиме реального времени считает доход футболиста. Недельный оклад Неймара оценивается в 575 тысяч евро.

    Источник: Metro

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    16.08.2017 18:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 августа 2017, 12:07

      Снайперам обычно все равно какой весовой категории спортсмен(собственно как и шахидам с поясами смерти)))

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 17 августа 2017, 00:59

      надо было Ван Дама с Нагиевым..точно было б ЗАБУГОРИЩЕ!!!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 августа 2017, 00:49

      Да, мешку денег без охраны сложно!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 августа 2017, 22:22

      Саше Панову тоже не помешало бы))

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 августа 2017, 21:40

      Если иза боязни денег нанял его то хоть хабиба конара джонса всех вместе найми... представляю мафию которая дерется

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 августа 2017, 20:21

      пвапвап

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 19:58

      да это такой же "охранник" как и бадр у роналду

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 августа 2017, 19:39

      И кого он боится?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 августа 2017, 19:36

      Шкаф - это для толпы ! Будет настоящий враг - этот шкаф просто мясо !

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 августа 2017, 19:35

      а че не Макгрегора?)

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