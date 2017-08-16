Уткин: «Если «Зенит» сам себе не наступит на развязанные шнурки, то клуб уже чемпион»

Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом России.

Отметим, что на данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

«Команда интересно выглядит. Если клуб сам себе не наступит на развязанные шнурки по ходу чемпионата, то «Зенит» уже чемпион», – сказал Уткин.