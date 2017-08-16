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    Уткин: «Если «Зенит» сам себе не наступит на развязанные шнурки, то клуб уже чемпион»

    Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом России.

    Отметим, что на данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    «Команда интересно выглядит. Если клуб сам себе не наступит на развязанные шнурки по ходу чемпионата, то «Зенит» уже чемпион», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    16.08.2017 18:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -13

      Popularov 16 августа 2017, 21:08

      Уткин!!! Не говори ГОП, пока не завязал ШНУРКИ!
      А когда наступит конец сезона, тогда и подсчитаем очки!!!
      Зенитовская "машина" Манчини с развязанными ШНУРКАМИ - кто её ОСТАНОВИТ и зашнурует по самый НЕБАЛУЙ!?
      Только система видео помощи арбитрам (VAR) поможет ОСТАНОВИТЬ Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита!
      Только введение видео повторов сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 августа 2017, 20:45

      В Еврокубках наступил. Им утрехт забил! Утрехт Карл!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 августа 2017, 19:42

      Урал уже показал , что пока шнурков просто нет . Чего развязывать !

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 19:18

      стоит ли играть можно было в рфпл отнести все затраченные бабки и победа в кармане

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 августа 2017, 19:12

      С недавнего времени Уткина слушать невозможно. Из умнейших людей скатился непонятно во что.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > bset 16 августа 2017, 20:20

      очень даже понятно во что, в ИЗГОЯ! А превратился, потому что был умнейшим, а такие не нужны никому, тупыми легче управлять

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 августа 2017, 19:08

      Забавная цитата.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 августа 2017, 19:05

      Заявлять очевидное и предсказывать в российском футболе - дело не благодарное!...
      Был Вася, потом Василий, сейчас , вроде, Василий Вячеславович... а всё равно Вася...
      "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один..." (Михаил Жванецкий)

      5
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли > insider_retro 16 августа 2017, 19:16

      Мудак с возрастом не становится мудрецом,а становится старым мудаком.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 августа 2017, 19:02

      не пыхти

      1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 16 августа 2017, 18:46

      Уткин опять чё то с бадуна несёт

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 16 августа 2017, 18:43

      У меня перед глазами до сих пор стоят два недавних матча Зенита - абсолютно беспомощный Зенит в игре с израильской Ягодой и чемпионская игра против Спартака. Так какой же Зенит имеет в виду Уткин?

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