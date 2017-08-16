Уткин: «Если «Зенит» сам себе не наступит на развязанные шнурки, то клуб уже чемпион»

Уткин!!! Не говори ГОП, пока не завязал ШНУРКИ!
А когда наступит конец сезона, тогда и подсчитаем очки!!!
Зенитовская "машина" Манчини с развязанными ШНУРКАМИ - кто её ОСТАНОВИТ и зашнурует по самый НЕБАЛУЙ!?
Только система видео помощи арбитрам (VAR) поможет ОСТАНОВИТЬ Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита!
Только введение видео повторов сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом России.
Отметим, что на данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем.
«Команда интересно выглядит. Если клуб сам себе не наступит на развязанные шнурки по ходу чемпионата, то «Зенит» уже чемпион», – сказал Уткин.