Иньеста не поможет «Барселоне» в ответной игре против «Реала»

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник команды Андреас Иньеста не сможет принять участие в ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского «Реала», который состоится в ночь с 16 на 17 августа. Причина – травма.

Хавбек повредил мышцу правого бедра. Помимо Иньеста из-за проблем со здоровьем не сыграют Томас Вермален и Рафинья.

Добавим, что в первом матче каталонцы уступили со счетом 1:3.