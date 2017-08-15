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    Иньеста не поможет «Барселоне» в ответной игре против «Реала»

    «Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник команды Андреас Иньеста не сможет принять участие в ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского «Реала», который состоится в ночь с 16 на 17 августа. Причина – травма.

    Хавбек повредил мышцу правого бедра. Помимо Иньеста из-за проблем со здоровьем не сыграют Томас Вермален и Рафинья.

    Добавим, что в первом матче каталонцы уступили со счетом 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 22:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 16:21

      Мда..и так надо 3 забивать, хоть и Роналду вне игры.., а без Иньесты совсем туго будет. Но будем надеяться интрига образуется.

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 16 августа 2017, 02:10

      Самое обидное что и Хави с Пуйолем не помогут...

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 августа 2017, 00:21

      Вот и отлично, в очередной раз убедимся, что смена Иньесты так и не найдена!!!

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 15 августа 2017, 23:55

      Да Барселоне наверно уже нечего не поможет в ответном матче)))

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. > Zenitovec1990 16 августа 2017, 13:08

      иньеста великий игрок

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