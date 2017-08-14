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  • Бубнов: «У «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в РФПЛ»

Бубнов: «У «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в РФПЛ»

14 августа 2017, 22:34
25

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о проблемах «Спартака» на старте сезона и отметил, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

«Три игрока сборной практически без отпуска играют в «Спартаке». Они возрастные и не так просто будет набрать оптимальную форму. Плюс есть травмированные игроки. Обычно чемпионы, классные команды не всегда входят в сезон в хорошей форме, но берут на классе.

Но «Спартак» уже столько очков потерял, что уже говорят, что команда не станет бороться за чемпионство. И самое главное, что не видно за счет чего «Спартак» будет прибавлять. Получается, что у «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в чемпионате», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бубнов Александр
Комментарии (25)
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карасевщина
1502739444
конкурента по бабкам
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порт
1502739804
А вот Ловчев сказал что у случайных чемпиёнов лучшее нападение в России.
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Krics
1502741594
Бомжи позор России, пока лимита в кремле радуйтесь, все государство работает на ваш недоклуб.
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mgordeev
1502743799
У Зенита куча своих проблем, например Дзюба, которому не дают играть. Аргентинцы, лимит. Они изнутри рассыпятся к октябрю.
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paracetamol
1502746505
Дошло наконец! Вообще-то у Зенита соперник есть, это морковский РФС, постоянно пытающийся подгадить, а если удастся, то и отобрать честно заработанные очки.
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zlobny_zenitos
1502748296
Всем напророчил... Ну если так, то выдай нам кубок и прекратим этот фарс! А если серьёзно чушь полнейшая... Что такое 3 очка плюса и 24 тура впереди...Вроде взрослый человек, всю жизнь в футболе, а высказывания как у школьницы-болельщицы. Неужели самому не стыдно такие глупости писать на всю страну... Нда...
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ВЛАДИВОСТОК
1502750037
Бубнов много болтает...........Я напишу свои мысли , пока Зенит своей игрой не убедил что они на голову выше других . По моему Урал - это доказал ........ну а там посмотрим что и как будет , поживём увидим .
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Popularov
1502750454
Машина Манчини - кто её ОСТАНОВИТ? Только система видео помощи арбитрам (VAR) поможет ОСТАНОВИТЬ Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита! Только введение видео повторов сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!! Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной! Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ! Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита! Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной. Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол! 4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!! Хотя это ничего не меняет, только счёт. Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!! Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть. Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре! Что ни тур, то скандал арбитров!!!
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ded-53
1502770260
Опять не то бубнит
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Paladius
1502792459
Спартак может быть на данном этапе и не конкурент, но есть еще Краснодар, ЦСКА, Рубин, Локомотив. Дистанция еще длинная! Я считаю рано вешать медали Зениту, хотя и очень бы этого хотелось!
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