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    Бубнов: «У «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в РФПЛ»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о проблемах «Спартака» на старте сезона и отметил, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    «Три игрока сборной практически без отпуска играют в «Спартаке». Они возрастные и не так просто будет набрать оптимальную форму. Плюс есть травмированные игроки. Обычно чемпионы, классные команды не всегда входят в сезон в хорошей форме, но берут на классе.

    Но «Спартак» уже столько очков потерял, что уже говорят, что команда не станет бороться за чемпионство. И самое главное, что не видно за счет чего «Спартак» будет прибавлять. Получается, что у «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в чемпионате», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    14.08.2017 22:34
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +448

      Paladius 15 августа 2017, 13:20

      Спартак может быть на данном этапе и не конкурент, но есть еще Краснодар, ЦСКА, Рубин, Локомотив. Дистанция еще длинная! Я считаю рано вешать медали Зениту, хотя и очень бы этого хотелось!

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 15 августа 2017, 07:11

      Опять не то бубнит

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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 августа 2017, 01:40

      Машина Манчини - кто её ОСТАНОВИТ?
      Только система видео помощи арбитрам (VAR) поможет ОСТАНОВИТЬ Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита!
      Только введение видео повторов сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!!
      Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной!
      Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ!
      Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита!
      Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной.
      Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол!
      4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!!
      Хотя это ничего не меняет, только счёт.
      Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!!
      Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.
      Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре!
      Что ни тур, то скандал арбитров!!!

      -2
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > Popularov 15 августа 2017, 04:30

      Красная на Кокорине, офсайд перед игрой Лунева вне штрафной и много мелочей пропущенных Федотовым со стороны Ахмата. Не согласен с подыгрышем, просто очень низкий уровень судейства. Но я однозначно за повторы и чистый футбол.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Zenit_72 15 августа 2017, 23:24

      на кокорине не было красной

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 15 августа 2017, 01:33

      Бубнов много болтает...........Я напишу свои мысли , пока Зенит своей игрой не убедил что они на голову выше других . По моему Урал - это доказал ........ну а там посмотрим что и как будет , поживём увидим .

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ВЛАДИВОСТОК 15 августа 2017, 02:30

      тарханову бы потоповее клуб он бы газовик порвал, из этих выжимает что может и то берет очки, тут вот смотришь на шалимовщину и не понимаешь за какие заслуги такой клуб получил наказание

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 15 августа 2017, 01:04

      Всем напророчил... Ну если так, то выдай нам кубок и прекратим этот фарс! А если серьёзно чушь полнейшая... Что такое 3 очка плюса и 24 тура впереди...Вроде взрослый человек, всю жизнь в футболе, а высказывания как у школьницы-болельщицы. Неужели самому не стыдно такие глупости писать на всю страну... Нда...

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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 августа 2017, 00:41

      Что-то рановато Оракул прогнозы стал делать.
      Подождемс!

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 августа 2017, 00:39

      бубен такие разговоры веной вести надо , а не после 6-го тура!!!! даун бубен

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      Рейтинг: +17746

      paracetamol 15 августа 2017, 00:35

      Дошло наконец! Вообще-то у Зенита соперник есть, это морковский РФС, постоянно пытающийся подгадить, а если удастся, то и отобрать честно заработанные очки.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 августа 2017, 00:15

      Рано об этом говорить. Цыплят по осени считают, а у нас по весне.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 14 августа 2017, 23:49

      У Зенита куча своих проблем, например Дзюба, которому не дают играть. Аргентинцы, лимит. Они изнутри рассыпятся к октябрю.

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      Рейтинг: +664

      Небесная > mgordeev 15 августа 2017, 00:16

      вангуешь или так ляпнул?

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Небесная 15 августа 2017, 04:11

      вангую ясен пень

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