Бубнов: «У «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в РФПЛ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о проблемах «Спартака» на старте сезона и отметил, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем.

«Три игрока сборной практически без отпуска играют в «Спартаке». Они возрастные и не так просто будет набрать оптимальную форму. Плюс есть травмированные игроки. Обычно чемпионы, классные команды не всегда входят в сезон в хорошей форме, но берут на классе.

Но «Спартак» уже столько очков потерял, что уже говорят, что команда не станет бороться за чемпионство. И самое главное, что не видно за счет чего «Спартак» будет прибавлять. Получается, что у «Зенита» вообще нет серьезного конкурента в чемпионате», – сказал Бубнов.